La neve torna protagonista nelle previsioni meteo del weekend. Un vortice depressionario in arrivo dal Nord Europa sta per colpire buona parte della regioni settentrionali e la Toscana nel weekend e nei primi giorni della settimana. Non solo pioggia e temporali, ma anche il ritorno della neve che questa volta sarà davvero abbondante!

Neve in arrivo sulle Alpi fino a 1400mt

Let it snow! Proprio così a poche settimane dall'arrivo del Natale la neve torna a cadere interessando principalmente le Alpi, la catena montuosa più importante d'Europa, situata a cavallo dei confini di Italia, Francia, Svizzera, Liechtenstein, Germania, Austria ed Ungheria. Questa volta però la dama bianca colorerà di bianco solo le vette delle Alpi non toccando bassa quota.

Stando alle previsioni meteo, infatti, la neve cadrà copiosa ed abbondante su tutto l'arco alpino spingendosi nella giornata di domenica 14 novembre fino a 1500-1600mt con accumuli di 20cm dai 1800mt in su. Possibile che i fiocchi possano cadere anche su aree di confine fino ai 1400 metri. E in Italia?

Nevicherà anche in Italia? Ondata di maltempo al Nord

Prevista neve tra domenica 14 e lunedì 15 novembre anche nella Regione Piemonte per via delle correnti che consentiranno alla dama bianca di cadere anche sulle Alpi piemontesi a quote più o meno basse. La neve, infatti, è prevista fino a 1200mt interessando le valli Lanzo, val Sesia e valle d'Aosta meridionale, mentre a 1000-1200 si potrà vedere sulle Alpi marittime e val di Susa.

Il Nord Italia, invece, sarà investito da un'ondata di maltempo causata del vortice depressionario proveniente dal nord Europa che porterà un drastico calo delle temperature, ma anche piogge e temporali sparsi. Il weekend, infatti, sarà all'insegna del maltempo a causa di un impulso freddo dal nord Europa che genererà un minimo di bassa pressione tra il Mar di Corsica e la Costa Azzurra con un conseguente peggioramento climatico su tutta l'Italia settentrionale. La pioggia in queste ore ha già colpito la zona del genovese, ma in giornata sono previsti temporali anche nelle zone del Triveneto, Lombardia, Emilia e Piemonte orientale.