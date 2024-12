Meteo: Natale 2024 con clima freddo e possibile neve, ecco dove

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che la settimana di Natale si aprirà con una nuova perturbazione attiva sull’Italia: nel mirino soprattutto le regioni centro-meridionali, dove anche per la Vigilia e il 25 dicembre si profila un tempo instabile. Andiamo inoltre incontro a un Natale piuttosto freddo in gran parte del Paese, a causa di una massa d’aria fredda in arrivo dai Balcani che sarà accompagnata da venti intensi. Vediamo la tendenza meteo più nei dettagli.

La tendenza meteo fino a Natale 2024

Dopo la fase di maltempo determinata dalla tempesta Dionisio tra venerdì e sabato, già nella giornata di domenica 22 dicembre arriverà una nuova perturbazione a carattere di fronte freddo, la numero 6 di questo mese. I primi effetti si faranno sentire sulle Alpi, dove determinerà un aumento delle nuvole e anche un po’ di nevicate, più probabili sui settori di confine tra Piemonte e Valle d’Aosta a quote piuttosto elevate, a partire dai 1.000 metri. Nel corso della giornata il sistema perturbato scivolerà velocemente verso il Centro-Sud, dove lunedì 23 dicembre determinerà condizioni meteo instabili portando piogge diffuse e insistenti in particolare tra la Calabria e il nord della Sicilia. Fenomeni più deboli e isolati saranno probabili anche sul medio Adriatico, in Sardegna, in Campania e in Puglia. L’inizio della settimana di Natale sarà segnato anche da venti di nuovo in rinforzo, con possibili raffiche di tempesta tra le Isole maggiori e il Tirreno.

In questo contesto, secondo le attuali proiezioni le regioni settentrionali dovrebbero restare in generale escluse dal maltempo, con condizioni meteo per lo più stabili e asciutte. Per le regioni centro-meridionali, invece, anche il periodo tra la Vigilia e Natalesi profila più instabile dal punto di vista meteo, e ci sarà anche la possibilità di neve a bassa quota per alcune zone.

La tendenza purtroppo presenta ancora margini di incertezza, per cui sarà importante seguire i prossimi aggiornamenti. Lo scenario che al momento si profila come più probabile, tuttavia, mostra la possibilità di precipitazioni con piogge più probabili sul versante tirrenico della Sicilia e nevicate su Marche, Abruzzo e Molise: in queste regioni la neve potrebbe spingersi fino a quote molto basse e non si esclude che, mista a pioggia, riesca ad arrivare fino a ridosso delle coste.

Le attuali proiezioni sembrano inoltre confermare che per tutta l’Italia quello del 2024 sarà un Natale piuttosto freddo e ventoso: il clima sarà invernale ovunque, con temperature anche al di sotto della norma, e i venti dovrebbero risultare intensi soprattutto al Centro-Sud, in Liguria e sull’alto Adriatico.