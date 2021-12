Foto di rosemaria da Pixabay

Cosa ci annunciano le previsioni meteo per Napoli di domani - martedì 14 dicembre 2021 -, mercoledì e giovedì? Saranno tre giorni all'insegna del bel tempo e delle temperature in rialzo. Dopo le ultime settimane di maltempo e allerta meteo, finalmente anche a Napoli si potrà godere del sole e del suo tempore. Nei giorni scorsi pioggia, vento e mare in burrasca hanno creato diversi disagi in città, ma per fortuna il maltempo pare lasciare, finalmente, un po' di tregua alla città partenopea e ai suoi abitanti.

Meteo Napoli domani martedì 14 dicembre 2021: nubi sparse e cielo sereno

Buone notizie dalle previsioni meteo per Napoli. Domani, martedì 14 dicembre 2021, la giornata sarà caratterizzata da sporadiche nubi sparse e un cielo prevalentemente sereno. Nello specifico la mattinata sarà soleggiata mentre il pomeriggio e la sera vedranno la comparsa di qualche nube all'orizzonte.

Temperature in salita rispetto ai giorni scorsi, con la minima che si aggirerà intorno ai 6°C alle 7 di mattina e la massima intorno ai 14°C alle 14:00. Venti moderati e provenienti da Nord-Est con intensità tra i 15 e i 23 chilometri orari. Mare poco mosso.

Pare proprio che l'anticiclone portato da Santa Lucia e che ha tutta l'intenzione di rimanere sull'Italia e su mezza Europa a lungo stia già portando i suoi frutti. Fino a poco prima di Natale potremo godere, salvo cambiamenti dell'ultimo momento e grossi sconvolgimenti, di un clima più mite e delle temperature in lieve rialzo. Ciò ci permetterà di goderci lunghe passeggiate in città per ammirare le decorazioni natalizie, i tipici mercatini di Natale e le vie dello shopping.

Previsioni meteo Napoli mercoledì 15 dicembre 2021: temperature minime in salita

Cosa succederà mercoledì 15 dicembre? Le previsioni meteo di Napoli ci preannunciano una giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio e quindi il cielo sarà prevalentemente sereno.

Durante questo mercoledì la temperatura massima verrà registrata alle ore 14:00 e sarà di 15°C, leggermente in salita rispetto a martedì, mentre la minima, registrata alle 7:00 del mattino, arriverà a toccare i 7°C.

I venti saranno per tutto il giorno moderati e provenienti da Nord-Est con intensità compresa tra 16 e 21 chilometri orari.

Meteo Napoli giovedì: cielo parzialmente nuvoloso

Quale sarà il meteo a Napoli giovedì? Cielo ancora sereno o parzialmente nuvoloso. La temperatura massima si aggirerà intorno ai 14°C mentre la minima intorno agli 8°C. Venti moderati e mare poco mosso così come nei giorni precedenti.

Per tutti i dettagli vai alla sezione Meteo Napoli