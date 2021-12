Foto di Joshua Woroniecki da Pixabay

Cosa dicono le ultime previsioni meteo? Con Santa Lucia - ovvero da lunedì 13 dicembre - arriva l'anticiclone che porta il bel tempo sull'Italia, ma anche la nebbia. Dove? Ecco le zone interessate. Per diversi giorni, dopo un periodo particolarmente instabile e perturbato che ha imbiancato diverse città come la stessa Milano, l'Italia e mezza Europa potranno godere di una situazione meteorologica sicuramente migliore e più che mai stazionaria che porterà anche un lieve rialzo delle temperature.

Meteo: Santa Lucia porta l'anticiclone

Da lunedì 13 dicembre 2021 con Santa Lucia arriva anche l'anticiclone. Aria di alta pressione proteggerà, per diversi giorni, una vasta parte dell'Europa sud occidentale e permetterà, soprattutto nella zona Nord - Ovest dell'Italia, di godere di temperature più miti. Unico problema? In cambio di un maggior tepore e dell'assenza di precipitazioni si dovrà far i conti con la possibile formazione di nebbia anche persistente.

Le previsioni per i prossimi giorni ci annunciano che lunedì 13 dicembre sarà soleggiato al Nord, ci sarà bel tempo al Centro mentre i cieli del Sud d'Italia saranno poco nuvolosi. Qualche debole pioggia interesserà ancora qualche zona, ma ben presto anche il Sud potrà beneficiare interamente dell'anticiclone. Si annunciano infatti per lunedì piogge sparse su: Puglia, Campania, Calabria tirrenica e Sicilia. Da martedì le cose continueranno a migliorare e l'alta pressione sarà sempre più forte e protagonista.

Nebbie sono previste in Valpadana e in Toscana. Queste ultime potranno essere fitte e persistenti.

Dal punto di vista termico, nonostante il lieve rialzo delle temperature - si stima 10 gradi al Nord e 12 al Sud - non mancheranno le gelate su pianure e vallate specie al Nord e nelle zone interne del Centro.

Si stima che già il giorno di Santa Lucia Torino e Bologna avranno temperature massime intorno agli 8 gradi, mentre Milano 6. Diversa la situazione al Sud con temperature massime di 14° a Napoli e Bari e 15° a Palermo.

Le previsioni meteo per Natale e Capodanno

Quanto durerà il bel tempo? L'anticiclone è destinato a permanere a lungo sull'Italia e su mezza Europa. Difficile fare previsioni esatte e dire con certezza quando ci saluterà per lasciar spazio a nuove perturbazioni.

Secondo le ultime proiezioni l'anticiclone non ci abbandonerà almeno fino ai giorni che precedono il Natale. In quel periodo è probabile che farà irruzione altra aria artica proveniente dal Nord Europa. Per le festività natalizie il tempo potrebbe pertanto tornare ad essere perturbato così come lo è stato nei giorni scorsi.