Meteo: metà settimana con caldo nella norma. Poi nuova ondata? La tendenza

Tra mercoledì 24 e giovedì 25 luglio sull’Italia continuerà a fluire un flusso di correnti nord-occidentali in quota associate al suolo a una ventilazione prevalentemente settentrionale. Questo tipo di circolazione manterrà ancora il caldo su livelli contenuti con temperature pienamente estive ma non lontane dalle medie stagionali e ben al di sotto degli eccessi che hanno caratterizzato le ultime due settimane.

Le suddette correnti saranno anche leggermente instabili con qualche episodio in termini di brevi rovesci o temporali che, secondo le attuali proiezioni, potrebbe interessare mercoledì le zone Appenniniche (specie tra basso Lazio, Abruzzo, Molise, Irpinia e Lucania) e le Prealpi centro orientali (possibili sconfinamenti serali verso le pianure vicine del Veneto e della Lombardia orientale). Giovedì una locale instabilità sembra possibile sul medio Adriatico e nelle zone interne peninsulari; è attesa una fase di venti orientali relativamente freschi sull’Adriatico e in ingresso in Val Padana con conseguente calo termico. In tutte le altre zone il tempo asciutto vedrà anche una prevalenza di sole.

Nell'ultima parte di settimana nuova ondata di calore? La tendenza meteo

In seguito, nell’ultima parte della settimana, l’alta pressione dovrebbe tornare e rigonfiarsi sul Mediterraneo centrale e sull’Italia con ripristino quindi di condizioni stabili e soleggiate un po’ in tutto il Paese e venti in attenuazione. Anche la massa d’aria dovrebbe tornare a riscaldarsi con caldo in intensificazione e valori quindi sopra la norma in modo più significativo.

Le anomalie positive più evidenti dovrebbero registrarsi tra le Alpi, il Nordovest, la Sardegna e le regioni interne e occidentali del Centro. Per conferme di questa tendenza e maggiori dettagli sull’entità di questa nuova fase calda si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.