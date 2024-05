Meteo metà maggio: ondata di maltempo sul Nord

L'Italia deve fare i conti con una forte ed anomala ondata di maltempo, come testimonia la situazione molto difficile a Milano. Pur trovandoci a metà maggio, con l'estate alle porte, il clima è ancora instabile e variabile con un'alternanza di sole e piogge. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Maltempo in Italia per una forte perturbazioni: tornano piogge e crollo temperature

Il passaggio della perturbazione n.5 di maggio si sta facendo sentire nelle regioni del Nord Italia colpite da una forte ondata di piogge e temporali, anche intensi, che stanno causando danni e disagi importanti. Nelle ultime ore, infatti, si sono registrate precipitazioni abbondanti e persistenti con il Dipartimento della Protezione Civile chiamato a diramare un duplice stato di allerta meteo gialla e anche arancione (per Milano).

Gli effetti della perturbazione si faranno sentire solo minimamente nelle regioni del Centro-Sud, ad eccezioni della Toscana dove non si escludono possibili fenomeni intensi. Al Centro-Sud, infatti, permane un clima caldo complice la presenza di una massa d’aria umida e calda che farà registrare un aumento delle temperature con picchi di oltre 30°. Da venerdì 17 maggio l’ondata di maltempo al Nord inizierà ad attenuarsi, anche se il clima resterà instabile e variabile.

Ma entriamo nel dettaglio con mercoledì 15 maggio: nubi e piogge nelle regioni del Nord dove si registrano temporali forti ed intensi con il rischio di nubifragi. L'allerta meteo arancione e gialla è stata emessa dalla Protezione Civile in diverse regioni del Nord Italia per rischio temporali, idrogeologico ed idraulico. Durante la giornata previste piogge in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, ma anche Toscana, Umbria e Marche.

Un po’ di nuvole sparse nel resto del Centro-Sud, ma il rischio di pioggia è molto basso. Temperature massime in calo al Nord e sull’ovest della Sardegna, mentre stabili o in aumento nel resto del paese.

Nella giornata di giovedì 16 maggio ancora nuvole al Nord con il rischio di piogge e temporali che si faranno più insistenti nelle ore pomeridiane. Anche in Toscana prevista pioggia, mentre fenomeni a carattere più isolato tra Marche e Umbria. Nuvolosità irregolare nelle regioni del Centro-Sud. Temperature in calo al Nord, mentre in aumento al Sud e Sicilia con la colonnina di mercurio che supererà i 30°.

La tendenza meteo per il weekend di venerdì 17 e sabato 18 maggio

Ma che tempo farà nel weekend? Le previsioni meteo delineano per venerdì 17 maggio l'attenuarsi della forte ed anomala ondata di maltempo al Nord Italia. Gli effetti della perturbazione si faranno ancora parzialmente sentire lasciando un clima instabile e variabile, visto che prevarranno ancora le nuvole tra il settore alpino e le pianure. Non si esclude il rischio di piogge o brevi rovesci tra Alpi lombarde, Trentino Alto Adige, alto Veneto e Friuli. Nel resto del paese bel tempo con sole.

Nella giornata di sabato 18 maggio è previsto un aumento della pressione sull’Italia e il Mediterraneo con un clima mite e temperature in rialzo. Migliora il tempo al Nord, mentre al Sud si profila il rischio di qualche breve ed occasionale temporale tra la Sicilia orientale e il sud della Calabria.

Bel tempo e sole anche nella giornata di domenica 19 maggio con una intensificarsi delle correnti di Scirocco, anche se è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che riporterà ancora piogge e temporali irregolari ed intermittenti nelle regioni del Centro-Sud. Da lunedì 20 maggio il maltempo tornerà nelle regioni del Centro-Nord. Per conferme e maggiori dettagli vi consigliamo come sempre di seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.