Meteo, marzo al via con freddo e pioggia poi assaggio di Primavera

Il primo fine settimana di marzo, che coincide con l’esordio sia del mese che della primavera meteorologica, sarà condizionato da un vortice di bassa pressione posizionato sul Nord Africa che si muoverà dal Marocco verso l’Algeria e la Tunisia, in grado di attivare sul Mediterraneo centrale correnti orientali e di richiamare aria più fredda dall’Europa centro-orientale.

Tendenza meteo: da metà settimana primo assaggio di Primavera

Domenica la circolazione depressionaria vedrà un minimo di pressione al suolo in prossimità della Tunisia che porterà variabilità e instabilità su molte regioni del Centro-sud. In particolare, le piogge più probabili e diffuse riguarderanno il Sud la e le Isole.

Al mattino residue precipitazioni sul basso Piemonte, nevose sui rilievi intorno ai 900-1000 metri su basso Piemonte e Appennino emiliano. Temperature in calo al Centro-sud e in rialzo nell’estremo Nordovest.

Le temperature minime saranno in aumento al Sud e nelle Isole. Ventoso su alto Adriatico, Emilia-Romagna, Liguria e gran parte del Centro per venti settentrionali localmente forti da nord-nordest tra il Mar Ligure l’alto Tirreno. Al Sud invece soffieranno venti moderati di Scirocco. Mari tutti mossi o molto mossi, fino a localmente agitati il Canale di Sicilia e mar Ligure occidentale.

Per l’inizio della prossima settimana la circolazione depressionaria si allontanerà verso est in direzione del Mar Libico favorendo un miglioramento anche nelle regioni del Centrosud salvo un po’di instabilità attesa tra la Sicilia e la Calabria.

Al Centro-nord la giornata sarò ben soleggiata con cieli sereni o poco nuvolosi.

La ventilazione da nord tenderà ad attenuarsi, ma sarà ancora localmente moderata.

Temperature inferiori alle medie sul medio basso Adriatico

Nei giorni successivi il tempo sull’Italia vedrà un ritorno dell’alta pressione con tempo stabile soleggiato e temperature in rialzo fino a toccare valori sopra la norma ovunque, da metà settimana anche intorno ai 20 gradi con un assaggio di primavera anche al Nord.

dovrebbe poi gradualmente attenuarsi, in favore di un rialzo della pressione a iniziare dalle regioni settentrionali dove comincerà a riaffluire anche una massa d’aria più tiepida. La tendenza è quindi verso un tempo più asciutto e stabile con le ultime precipitazioni lunedì su Abruzzo, parte del Sud e delle Isole. Per conferme e maggiori dettagli si rimanda comunque agli aggiornamenti dei prossimi giorni.