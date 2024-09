Meteo, maltempo in Toscana: dispersi bimbo di 5 mesi e la nonna, ricerche in corso

Il maltempo che ha colpito la Toscana nelle ultime ore ha causato esondazioni e allagamenti in varie zone. A Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa, un bimbo di 5 mesi e la sua nonna sono dispersi a causa della piena del torrente Sterza. La famiglia si era rifugiata sul tetto della propria abitazione per sfuggire all’acqua in crescita. Mentre padre, madre e nonno sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco, il bambino e la nonna non sono stati ancora ritrovati.

Maltempo in Toscana, dispersi un bimbo e la nonna: le operazioni di soccorso

Le ricerche sono in corso dall'alba, con squadre specializzate tra cui sommozzatori, cinofili e dronisti. Le operazioni sono rese difficili dalla violenza delle piogge e dal livello elevato del torrente, ma i soccorritori stanno utilizzando ogni risorsa per ritrovare i dispersi. Le autorità locali hanno segnalato come la situazione sia estremamente grave, con danni rilevanti in molte aree circostanti.

❌#Maltempo #Pisa, prosegue la ricerca di nonna e nipote dispersi a Montecatini Val di Cecina: #vigilidelfuoco con sommozzatori, soccorritori fluviali, droni, cinofili ed elicottero in azione tra loc. Lagabella e Canneto.

Situazione migliorata tra Pisa e Livorno [#23settembre 9] pic.twitter.com/x5b6Yeill0 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 24, 2024

Seguiranno aggiornamenti..