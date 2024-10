Meteo, la tregua dal maltempo ha le ore contate: tornano piogge e temporali. Ecco dove: le previsioni

Dopo il caldo anomalo in Italia, la tregua dal maltempo ha le ore contate, visto che da mercoledì 16 ottobre è previsto il passaggio di una nuova perturbazione nelle regioni del Nord. Ecco le previsioni meteo.

Meteo: clima soleggiato da Nord a Sud, ma ora torna il maltempo

L'inizio della seconda settimana di ottobre è all'insegna del bel tempo con un clima soleggiato e temperature in graduale aumento con valori che sfiorano anche i 30° al Sud ed Isole. L'Italia è in piena ottobrata, ma questa fase climatica di stabilità ha le ore contate visto che da mercoledì 16 ottobre è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che riporterà piogge e temporali.

Il passaggio della perturbazione n.7 di ottobre interesserà principalmente le regioni del Centro-Nord e in particolare Toscana, Umbria e Marche. Successivamente con il passare dei giorni anche le regioni del Sud e le Isole dovranno fare i conti con una marcata ondata di piogge e temporali. In calo anche le temperature, ma senza l’arrivo di aria fredda.

Partiamo con martedì 15 ottobre: nelle prime ore del mattino cielo nuvoloso, ma con il passare delle ore sono previste schiarite sulle aree alpine e resto d'Italia. Bel tempo con sole anche nel pomeriggio in buona parte di Centro-Sud e Isole, nuvole nelle regioni del Nord. Non si escludono piogge e rovesci, seppur deboli, in serata nel basso Piemonte. In aumento le temperature lungo tutto lo stivale con la colonnina di mercurio che nelle Isole sfiora anche i 30°.

Passiamo alle previsioni di mercoledì 16 ottobre 2024: nuvole in aumento al Centro-Nord con piogge sparse intermittenti sulle regioni centrosettentrionali. Nelle prime ore del mattino piogge anche sul nord della Sardegna, mentre tra Sud e Sicilia bel tempo con sole. Le temperature in calo nelle aree del Centro-Nord colpite dalle piogge, ancora caldo al Sud e Sicilia.

Che tempo farà nei prossimi giorni? La tendenza meteo

La tendenza meteo per i prossimi giorni delineano un clima dinamico e variabile per il passaggio sull’Italia e sul Mediterraneo centrale di diverse perturbazioni atlantiche.

La prima colpirà le regioni del Centro-Nord mercoledì 16 ottobre con strascichi anche nella giornata di giovedì 17 ottobre. Poco dopo è previsto l'arrivo di una seconda e più veloce perturbazione associata ad un’area depressionaria responsabile di un vortice ciclonico in grado di determinare un’intensa ventilazione al Centro-sud e nelle Isole e un calo delle temperature con i valori che tornano nella norma o anche leggermente inferiori.

La perturbazione dalle regioni del Nord si allungherà nella giornata di venerdì 18 ottobre al Sud e alla Sicilia con fenomeni temporaleschi anche intensi e un calo delle temperature. Stando alle previsioni meteo questa fase perturbata e instabile dovrebbe proseguire anche nella giornata di sabato 19 ottobre. Come sempre continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.