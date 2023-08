Meteo, torna il maltempo in Italia: scatta il rischio uragani e grandinate. Ecco dove e quando

Il caldo africano sta per allontanarsi dall'Italia lasciando spazio ad un intenso fronte temporalesco al Nord. Le prossime ore vedranno un paese climaticamente diviso in due: al Nord maltempo con rischio di nubifragi e grandinate, mentre al Sud persiste un clima caldo con temperature bollenti. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, ultimi spiragli di caldo africano in Italia: scatta l'allerta piogge

L'estate africana ha le ore contate. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 agosto l'arrivo della perturbazione n.4 del mese rivoluzionerà il clima dapprima nelle regioni di Nord-Ovest e successivamente anche al Sud. Nel giro di 48 ore è previsto un crollo termico di circa 15° a conferma che il caldo africano sta per lasciare la penisola. Ultimi sprazzi d'estate in buona parte del paese alle prese con afa e temperature bollenti e picchi di anche 40° al Sud e Isole. Nelle regioni del Nord il caldo è stato smorzato dall'arrivo di una massa d'aria fredda proveniente dall'Atlantico che ha segnato il ritorno delle piogge in diverse regioni: dalla Valle d'Aosta al Piemonte fino alla Lombardia dove è scattata l'allerta gialla per il rischio di piogge e temporali.

Il passaggio della perturbazione n.4 di agosto oltre a riportare il maltempo ha segnato anche un brusco calo delle temperature dapprima al Nord e nelle prossime ore nelle regioni del Sud mettendo fine alla fiammata africana delle ultime settimane. Non si esclude il rischio di violenti nubifragi e grandinate accompagnati da fortissime raffiche di vento in diverse regioni interessate da uno stato di allerta meteo gialla ed arancione diramato dalla Protezione Civile.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, domenica 27 agosto: clima perturbato nelle regioni di Nord-Ovest ed Alpi colpite da una forte ondata di maltempo. Rovesci e fenomeni temporaleschi sono previsti in diverse regioni con il rischio di nubifragi e grandinate. La situazione peggiorerà anche nelle zone del Triveneto, Emilia occidentale, Toscana e Sardegna. In brusco calo le temperature in tutte le regioni del Nord-Ovest, mentre al Sud e Isole permane un clima caldo con temperature comprese tra i 35-40°.

Meteo, le previsioni dei prossimi giorni: il maltempo arriva anche al Sud

Nella giornata di lunedì 28 agosto il maltempo raggiungerà anche le regioni del Centro-Nord, la Campania e la Sardegna interessate da forti rovesci e temporali. Al Nord persiste un clima perturbato con piogge intense sotto forma di nubifragi e grandinate, mentre in Valle d’Aosta la quota neve si abbassa sin verso i 2000 metri. Con il passare delle ore l'ondata di maltempo toccherà anche la Calabria tirrenica e la Puglia con un brusco calo delle temperature che si abbasseranno di anche -10°. L'ondata di calore si concluderà del tutto da martedì 29 agosto con l'arrivo di un clima instabile e variabile caratterizzato da rovesci e temporali lungo tutto lo stivale.

Le temperature subiranno ancora un calo non solo nei valori massimi, ma anche nei minimi a conferma che l'anticiclone africano è oramai lontano dal nostro paese. Intanto nella giornata di mercoledì 30 agosto è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.5 del mese, che colpirà principalmente Levante Ligure, Nord-Est, parte della Lombardia, Toscana, Umbria e Marche. Attenzione: le condizioni meteo da metà settimana torneranno ad essere stabili con un nuovo rialzo delle temperature a cavallo dei primi giorni di settembre.