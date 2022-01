E' in arrivo un nuovo peggioramento delle condizioni climatiche in tutta Italia. Dopo l'Epifania, che tutte le feste si è portata via, il nostro Paese è stato investito dalla prima perturbazione del 2022. Nei prossimi giorni, infatti, su quasi tutte le regioni dello stivale sono previsti: pioggia, freddo, neve e forti mareggiate. Scopriamo tutte le località coinvolte.

Meteo, maltempo in tutta Italia

Il 2022 parte all'insegna del maltempo. Da sabato 8 gennaio è in arrivo su tutta Italia la prima perturbazione del 2022 che stravolgerà le condizioni meteo segnando il ritorno dell'inverno. Ultimi giorni di sole e bel tempo visto che le previsioni meteo dei prossimi giorni sono chiare: tutte le regioni saranno colpite da una forte ondata di maltempo. Per la giornata di sabato, le previsioni meteo segnalano nuvole su Abruzzo, Molise, Basso Lazio, Sud e Isole maggiori, mentre in Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna si registrano rovesci. Deboli nevicate, invece, sulle Alpi Occidentali.

La situazione peggiorerà tra domenica 9 e lunedì 10 gennaio quando è previsto l'arrivo di una perturbazione dal sud della Groenlandia che interesserà soprattutto le regioni del centro-sud. Per i prossimi giorni è prevista una forte ondata di maltempo tipicamente invernale con pioggia, mari mossi e venti di burrasca. Non solo, anche la neve torna protagonista fino in collina.

Neve a bassa quota in Emilia Romagna, Toscana e Marche

Le previsioni meteo per la giornata di domenica 9 gennaio 2022 segnalano: schiarite a Nord-Ovest, mentre nuvole nel resto del Paese. Nelle prime ore del mattino possibili nevicate, anche a bassa quota, in Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Un peggioramento delle condizioni climatiche è previsto col calare della sera quando le piogge si estenderanno al centro interessando Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Naturalmente in questo clima tipicamente invernale anche la neve non può mancare; la dama bianca è attesa sull'Appennino centrale al di sopra dei 600-900 metri d'altezza, ma anche sui rilievi della Sardegna toccando gli 800-1200 metri. Anche le temperature sono in calo in buona parte del Paese con possibili gelate dalle prime luci dell'alba nelle regioni del centro nord. Infine i venti: prevista burrasca da ovest-nordovest con mari agitati e mossi sulle Isole.