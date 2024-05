Meteo, ancora maltempo sull’Italia: attesi nuovi forti temporali

Dopo un weekend sereno con clima mite e caldo, una nuova violenta perturbazione è in arrivo in Italia. Torna il maltempo con piogge e rovesci, in particolare nelle regioni del Centro-Nord. Non si esclude il rischio di nubifragi con possibili criticità. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia, torna il maltempo con piogge e nubifragi

L'ultima settimana di maggio inizia nel segno del maltempo complice il passaggio di una nuova forte perturbazione che colpirà principalmente le regioni del Nord con nuove piogge e temporali. Nei prossimi giorni nuovi passaggi perturbati diretti soprattutto nelle regioni del Centro-Nord, mentre restano ai margini il Sud e la Sicilia.

Anche la Sardegna sarà colpita dalla perturbazione n.9 del mese che attraverserà in modo deciso le regioni centro-settentrionali precipitazioni intense e abbondanti. Torna il rischio nubifragi con conseguenti possibili situazioni di criticità. In calo anche le temperature. Ma non finisce qui, visto che nei prossimi giorni è previsto anche il passaggio di una doppia perturbazione: la n 10 e n 11 di maggio in arrivo tra venerdì 24 e sabato 25 maggio.

Ma entriamo nel dettaglio con martedì 21 maggio 2024: tempo perturbato nelle regioni del Nord, ma anche Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo con piogge e temporali intensi ed abbondanti. Non si esclude il rischio di nubifragi e conseguenti situazioni di criticità. Nelle ore del pomeriggio il maltempo interesserà la zona del Triveneto, il nord del Piemonte e il nordest della Lombardia. Al Sud e Sicilia bel tempo con sole, piogge e temporali su Campania e Calabria tirrenica. In calo le temperature quasi ovunque ad eccezione del medio-basso Adriatico e del settore ionico dove sono previsti anche 30 gradi.

Nella giornata di mercoledì 22 maggio 2024 bel tempo con sole nelle regioni del Sud e Sicilia, mentre nel resto del paese nuvole e piogge. In particolare rovesci e temporali a Nordest, Toscana, Umbria, alto Lazio e Sardegna. Con il passare delle ore il maltempo raggiungerà anche le regioni centro-settentrionali, le zone interne della Sardegna e anche la Campania. Le temperature massime in calo quasi ovunque.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in Italia

Clima instabile e variabile anche nella seconda parte della settimana con piogge e rovesci in particolare nelle regioni del Centro-Nord. Le temperature ancora fresche nelle regioni centro-settentrionali, caldo al Sud e Isole ma senza eccessi. Nella giornata di giovedì 23 maggio tempo ancora instabile al Nord Italia con il rischio di piogge abbondanti e intense che interesseranno anche la Toscana, Umbria e Marche.

Anche venerdì 24 maggio nuvole e rischio piogge nelle regioni del Nord e Sardegna. Per quanto riguarda il fine settimana al momento le previsioni meteo non delineano il rinforzo dell’alta pressione con la possibilità di clima mite e caldo. Continuare a seguirci per avere maggiori dettagli sulla tendenza.