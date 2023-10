Meteo, maltempo diffuso in Italia: allerte e allarme piogge da Nord a Sud

Prosegue l'allerta maltempo in Italia colpita da una serie di perturbazioni che, nelle prossime ore, insisteranno da Nord a Sud. Ecco le previsioni meteo per il weekend e l'inizio della prossima settimana.

Meteo, piogge intense in Italia: scatta l'allerta meteo in diverse regioni

L'Italia alle prese con una fortissima ondata di maltempo. Dopo settimane di caldo anomalo e valori estivi di gran lunga superiori alla norma, una serie di perturbazioni hanno investito il nostro paese riportando piogge e rovesci. Non solo, in calo anche le temperature complice l'arrivo di una massa d'aria più fresca accompagnata da forti venti. La perturbazione n.5 del mese si è fatta sentire lungo tutto lo stivale con un diffuso maltempo e il rischio di nubifragi e acquazzoni in diverse regioni.

La Protezione Civile, infatti, ha diramato lo stato di allerta meteo arancione e gialla da Nord a Sud per la giornata di sabato 21 ottobre, ma l'ondata di maltempo dovrebbe proseguire domenica 22 ottobre anche se con un lieve miglioramento del clima. Il passaggio della perturbazione ha riportato una massa d'aria più temperata con un generale calo delle temperature verso valori normali per il periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, sabato 21 ottobre: nuvole da Nord a Sud. Piogge sparse al Nord, Toscana, Umbria, Lazio, Sud e Isole con le temperature massime in calo in Emilia, Romagna e al Centro-Sud.

Le previsioni meteo di domenica 22 ottobre e giorni successivi

Da domenica 22 ottobre tempo in diffuso miglioramento un pò ovunque con annuvolamenti solo in Friuli, Lazio. Campania e Sardegna con basso rischio di piogge. Nel resto del paese alternanza tra nuvole e sole con le temperature in lieve rialzo.

L'inizio dell'ultima settimana di ottobre è all'insegna di una nuova fase perturbata in arrivo sull'Italia. Da lunedì 23 ottobre, infatti, dopo una mattinata dal clima stabile è previsto il ritorno delle piogge in Liguria e col passare delle ore anche nelle regioni di Nord-Ovest. Al Sud e Isole, invece, insistono i venti di Scirocco con un graduale e lieve rialzo delle temperature.

Martedì 24 ottobre, invece, una nuova perturbazione in arrivo verso la Sardegna e il Centro-Nord con una nuova fase piovosa destinata a durare qualche giorno. Al Sud, invece, gli effetti di questa perturbazione innescheranno, complici i forti vento di Scirocco, un nuovo aumento delle temperature con valori intorno ai 30°.