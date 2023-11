Meteo, maltempo in Italia per il 2 novembre: allerta rossa, arancione e gialla da Nord a Sud

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per la giornata di domani, giovedì 2 novembre 2023, una nuova allerta meteo in Italia. Si tratta di una triplice allerta rossa, arancione e gialla in diverse regioni dello stivale. Ecco tutte le zone e regioni a rischio.

Meteo, allerta rossa in Italia per il 2 novembre: ecco dove

Scatta l'allerta meteo rossa in Italia per il 2 novembre 2023. Elevata criticità per rischio idrogeologico in due regioni dello stivale. Il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. Ecco le regioni e zone a rischio:

Friuli Venezia Giulia : Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene; Veneto: Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Allarme maltempo in Italia: scatta allerta arancione da Nord a Sud

Una nuova ondata di maltempo sta interessando buona parte dell'Italia con il Dipartimento Civile che ha comunicato un bollettino di allerta meteo arancione in diverse regioni. Scatta il rischio piogge e rovesci nelle zone:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;

: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola; Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Levante.

Non solo, giovedì 2 novembre 2023 è stata comunicata anche una allerta arancione con un avviso di moderata criticità per rischio idraulico nelle seguenti regioni e zone:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese;

: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese; Friuli Venezia Giulia : Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del LemeneToscana: Lunigiana;

: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del LemeneToscana: Lunigiana; Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento;

: Provincia Autonoma di Trento; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Avviso di allerta arancione per rischio idrogeologico, invece, nelle seguenti regioni e zone:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese;

: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese; Liguria : Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Levante;

: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Levante; Lombardia : Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche;

: Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche; Toscana : Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia;

: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia; Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano;

: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Meteo, allerta gialla in Italia: piogge e rovesci il 2 novembre. Ecco dove

La Protezione Civile ha diramato per giovedì 2 novembre 2023 anche uno stato di allerta gialla per rischio piogge e temporali in buona parte d'Italia. Ecco tutte le regioni e zone interessate:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro; Emilia Romagna : Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Bassa collina e pianura romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Bassa collina e pianura romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese; Lazio : Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene; Liguria : Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro;

: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro; Lombardia : Alta pianura orientale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche;

: Alta pianura orientale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Toscana : Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

La Protezione Civile ha comunicato per giovedì 2 novembre 2023 anche l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico in:

Emilia Romagna : Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense;

: Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense; Lombardia : Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano;

: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano; Toscana : Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Lucca;

: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Lucca; Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

Infine da non sottovalutare è l'allarme meteo per rischio idrogeologico con tanto di allerta gialla nelle regioni e zone: