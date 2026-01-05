Meteo: 5 gennaio con maltempo invernale, neve a bassa quota per l'Epifania

Tra oggi e domani, giorno dell'Epifania, la situazione meteo resta molto dinamica su gran parte d’Italia, esposta al transito di alcune perturbazioni. La prima di queste (la n.1 di gennaio) insisterà nella giornata di lunedì soprattutto sulle regioni centro-meridionali, portando piogge sparse e nevicate sull’Appennino. Il tempo si manterrà più stabile, invece, al Nord con spazio anche per ampie schiarite, specie nel settore alpino e vicine pianure.

Alle spalle di questo sistema nuvoloso si farà strada un’altra perturbazione (la n.2) che già martedì, giorno dell’Epifania, riporterà il maltempo in molte regioni del Centro-Sud e lambirà anche il settore di Nord-Est, per lo più le aree prossime all’alto Adriatico dove non si escludono locali nevicate a bassa quota, fin sulle pianure. Fino a martedì resterà ampio il divario termico fra nord e sud: le regioni settentrionali e parte del Centro vedranno la graduale discesa di aria molto fredda, a tratti gelida, che favorirà un clima decisamente invernale con temperature anche al di sotto della norma, mentre le regioni meridionali saranno alle prese con afflussi di aria mite da sud che manterranno valori sopra la media in molte zone. Alle basse quote, la differenza fra le località più fredde del Nord e quelle più calde del Sud si aggirerà intorno ai 20 gradi.

Le previsioni meteo per lunedì 5 gennaio

Molte nuvole al Centro-Sud con piogge sparse, meno probabili su alta Toscana e Sicilia dove si attende qualche schiarita. Qualche temporale possibile nel settore dell’alto Ionio. Neve oltre 600-1000 metri sui rilievi umbro-marchigiani, oltre 1400-1600 metri nel resto dell’Appennino centrale. Tempo più stabile al Nord, a parte delle velature passeggere, un po’ di nuvole compatte in Liguria, Emilia Romagna e alto Adriatico e deboli precipitazioni in Romagna, nevose a quote collinari nell’entroterra. Nel pomeriggio fenomeni in parziale attenuazione lungo la penisola e tendenza a schiarite su Calabria e Sicilia.

Temperature stazionarie o in leggero calo. Gelate diffuse in pianura al Nord al primo mattino; massime nella media o leggermente sotto al Centro-Nord, ancora relativamente miti al Meridione. Venti ancora forti meridionali all’estremo Sud. Agitati lo Ionio e il Canale d’Otranto.

Le previsioni meteo per l'Epifania

Domani molte nuvole al Centro-Sud, esclusa la Toscana occidentale, e nell’alto Adriatico. Piogge sparse su medio Adriatico, Umbria, Lazio, Campania, nord della Puglia e sud della Sardegna. Nevicate lungo l’Appennino, a quote basse fra Romagna e Marche con qualche fiocco anche nella pianura romagnola; quota neve da 800 a 1500 nel resto dell’Appennino centrale. Tempo soleggiato nel resto del Nord. Nel pomeriggio peggiora anche in Sicilia, Calabria tirrenica e Salento con possibili locali rovesci e temporali. Alla sera situazione in miglioramento su Umbria e Lazio.

Temperature stazionarie o in leggero calo. Freddo in accentuazione al Centro-Nord; massime ancora localmente sopra la media al Sud e in Sicilia. Ventoso per venti meridionali al Sud, settentrionali al Centro e vicine aree del Nord. Mari per lo più mossi o molto mossi.