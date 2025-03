Meteo: maltempo in molte regioni, situazione critica in Toscana. Le previsioni da sabato 15

Dopo un venerdì da allerta rossa, anche nel weekend si confermano condizioni meteo perturbate. Il maltempo dominerà la scena in particolare nella giornata di sabato 15 marzo, con piogge destinate a coinvolgere soprattutto il Nord, la Sardegna e la Toscana - regione in cui purtroppo la situazione è già molto critica e il livello dell'allerta è stato innalzato fino al codice rosso, il più alto.

Il tempo resterà invece stabile al Sud e in Sicilia, dove i caldi venti meridionali continueranno a spingere le temperature su valori ben al di sopra della norma, con punte che localmente potranno anche superare la soglia dei 25 gradi e un clima quasi estivo. Il maltempo si attenuerà poi da domenica 16 marzo, quando l'ultima perturbazione della settimana si allontanerà dall'Italia concedendo un graduale ritorno a condizioni meteo più stabili.

Le previsioni meteo per sabato 15 marzo

Domani condizioni di maltempo con piogge e rovesci sparsi al Nord, in Toscana e in Sardegna, con il rischio di fenomeni intensi e criticità in particolare in Toscana, Emilia Romagna e Venezie. Fenomeni più isolati interesseranno anche Lazio, Umbria, Marche e Appennino abruzzese, mentre non si escludono brevi e isolati temporali anche in Puglia e Campania. Quota neve dai 1000 ai 1400 metri sulle Alpi. Tempo più stabile nel resto d’Italia, con le schiarite più ampie all’estremo Sud e in Sicilia.

Temperature massime in calo in Sardegna e sul settore del basso Tirreno; valori inferiori alla norma al Nord, ancora caldo anomalo al Sud e in Sicilia. Venti tesi da sud tra Ionio, Salento e Adriatico meridionale; Libeccio in rinforzo tra Ligure e medio-alto Tirreno; Maestrale in Sardegna. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per domenica 16 marzo

Tempo in generale miglioramento, ma con cielo irregolarmente nuvoloso e ancora qualche isolata pioggia o rovescio in Piemonte, Liguria, alta Lombardia, estremo Nord-Est, Abruzzo, Molise, zone interne del Centro, Puglia settentrionale, Campania, Calabria tirrenica e Sardegna, in esaurimento alla sera. Quota neve intorno ai 1000-1300 metri sulle Alpi, 1400 metri sull’Appennino centrale.

Temperature in calo, eccetto le massime al Nord. Venti occidentali in rinforzo dai settori occidentali e meridionali del Paese. Poco mosso l’alto Adriatico, mossi o molto mossi gli altri mari.