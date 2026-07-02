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Meteo: maltempo in Campania, nubifragio a Ischia e Bacoli. Strade allagate e disagi anche a Pozzuoli e Napoli

Maltempo in Campania oggi, 2 luglio 2026: piogge intense, allagamenti e disagi a Ischia, Bacoli e Pozzuoli. Allerta gialla fino a venerdì 3 luglio, chiusi parchi e spiagge a Napoli.
Clima2 Luglio 2026 - ore 11:52 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima2 Luglio 2026 - ore 11:52 - Redatto da Redazione Meteo.it

Il maltempo sta colpendo la Campania nella mattinata di oggi, giovedì 2 luglio 2026. Una forte ondata di pioggia ha interessato in particolare l’isola d’Ischia e l’area flegrea, con allagamenti, strade rese difficili da percorrere e interventi dei vigili del fuoco.

Le criticità maggiori sono state segnalate a Ischia, Bacoli e Pozzuoli, mentre a Napoli il Comune ha attivato le misure previste dall’allerta meteo gialla, in vigore fino alle ore 6 di venerdì 3 luglio.

Meteo: nubifragio a Ischia, strade allagate e interventi dei vigili del fuoco

A Ischia la pioggia intensa ha provocato allagamenti e disagi in più zone dell’isola. Le precipitazioni, concentrate in poco tempo, hanno reso difficili gli spostamenti e richiesto diversi interventi dei vigili del fuoco. La situazione viene monitorata con attenzione, soprattutto nelle aree più esposte al rischio di accumuli d’acqua e dissesti legati alle forti piogge.

Maltempo a Bacoli, forte pioggia e allagamenti nell’area flegrea

Forte pioggia anche su Bacoli. Il maltempo ha creato problemi in varie zone della città, con allagamenti e disagi alla circolazione. Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione ha comunicato che operai comunali e squadre di intervento sono entrati in azione per affrontare le criticità sul territorio. Il Comune è in contatto con Prefettura, Protezione Civile, vigili del fuoco e Asl Napoli 2 Nord.

Disagi anche a Pozzuoli

Pioggia intensa e difficoltà sono state segnalate anche a Pozzuoli. L’area flegrea è stata investita da un rapido peggioramento, con temporali localmente forti che hanno causato accumuli d’acqua sulle strade e rallentamenti. Il maltempo ha interessato diversi comuni della provincia di Napoli, confermando un quadro molto instabile dopo i giorni di caldo intenso.

Allerta meteo a Napoli fino a venerdì 3 luglio

Per l’intera Campania è attiva un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico connesso ai temporali. L’avviso resterà valido fino alle ore 6 di venerdì 3 luglio.

A Napoli, in via precauzionale, sono stati chiusi i parchi cittadini e il Pontile Nord di Bagnoli. È stato inoltre interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine e sono stati sospesi gli impianti sportivi all’aperto Caduti di Brema, Ascarelli, San Pietro a Patierno e Virgiliano.

Temporali, vento e possibili grandinate: le raccomandazioni

Il quadro meteorologico resta instabile e i fenomeni possono evolvere rapidamente. Sono possibili temporali intensi, raffiche di vento, fulmini e locali grandinate.

La raccomandazione è di limitare gli spostamenti non necessari durante le fasi più intense della perturbazione, evitare sottopassi e zone soggette ad allagamenti, non sostare sotto alberi o strutture esposte al vento e seguire gli aggiornamenti delle amministrazioni locali e della Protezione Civile.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 02 Luglio ore 12:22

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