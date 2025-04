Meteo: maltempo in attenuazione e temperature in rialzo. Da giovedì 3 alta pressione

L’area depressionaria associata al recente afflusso di aria fredda, pur tendendo ad indebolirsi, determina oggi (mercoledì 2 aprile) residui effetti per lo più al Nordovest e al Centro-Sud dove i venti vanno attenuandosi ma con ancora possibili episodi di instabilità. Le temperature, scese temporaneamente al di sotto delle medie stagionali, tendono a risalire quasi ovunque già dalle massime odierne. Tra domani (giovedì 3) e sabato 5 pressione in aumento e massa d’aria che tende a mitigarsi con clima primaverile e tempo più soleggiato.

Per domenica 6 invece anche gli ultimi dati a nostra disposizione indicano il probabile arrivo di un fronte freddo, che scivolando dalle alte latitudini verso i Balcani, coinvolgerà anche l’Italia, con una nuova fase instabile e un brusco calo termico con forti venti settentrionali. Si tratta comunque di un’evoluzione ancora caratterizzata da un certo margine di incertezza, quindi per una conferma e maggiori dettagli si rimanda ai prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per oggi (mercoledì 3 aprile)

Al mattino parzialmente soleggiato tra la bassa Toscana e il Lazio e nel sud delle Isole, tendenza a schiarite anche sul Triveneto; molte nubi altrove con qualche pioggia isolata al Sud e in Piemonte e neve sulle Alpi occidentali oltre i 1200/1400 metri. Nel pomeriggio migliora gradualmente su Nordovest, Emilia e medio Adriatico, si accentua l’instabilità con sviluppo di locali rovesci e temporali nelle zone interne tra il Lazio e l’Abruzzo e su Campania, Basilicata, Puglia meridionale e Calabria; qualche pioggia anche sui monti delle isole maggiori. Fenomeni in esaurimento in serata.

Temperature massime per lo più in rialzo, eccetto al Nordovest. Venti moderati o tesi da nord o nordest su alto Adriatico e Liguria, in attenuazione al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per giovedì 4 aprile

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, a parte una maggiore nuvolosità in Piemonte, sui rilievi della Lombardia e del Nord-Est, lungo l’Appennino e nelle zone interne della Sicilia. Nel corso del pomeriggio si potrà sviluppare qualche sporadico e breve rovescio in Appennino dall’Abruzzo fino alla Calabria e sui monti della Sicilia.

Temperature massime in ulteriore rialzo, con punte di 19/20 gradi. Venti fino a moderati di Maestrale sul medio e basso Adriatico e da est nel Canale di Sardegna.