Meteo, maltempo in arrivo in gran parte d'Italia: le previsioni da martedì 25 febbraio

La debole perturbazione atlantica che ha raggiunto l’Italia nel fine settimana porterà ancora un po’ di piogge al Centro-Sud nelle prossime ore per poi abbandonare il Paese alla fine di lunedì 24 febbraio. Alle sue spalle, però, si sta già avvicinando un altro sistema perturbato, più intenso: tra martedì e mercoledì porterà diffuso maltempo sull’Italia, con piogge localmente anche forti, ventilazione in intensificazione e neve sulle Alpi, sebbene solo a quote medio-alte. Nonostante la fase di tempo perturbato, le temperature subiranno poche variazioni e in molte zone rimarranno leggermente al di sopra della norma.

Le previsioni meteo per martedì 25 febbraio

Domani nuvole su tutta Italia, alternate a schiarite temporanee e localizzate, più probabili in Sicilia, al mattino anche tra Puglia e Basilicata. Nel corso della giornata possibilità di alcune precipitazioni, localmente anche moderate, sparse e intermittenti, sia al Nord che sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna. Neve sulle Alpi centrali e occidentali fino a quote intorno ai 1.500 metri. Temperature massime stazionarie o in contenuta flessione. Venti per lo più meridionali, moderati di Libeccio tra la Sardegna e il Tirreno meridionale.

Le previsioni meteo per mercoledì 26 febbraio

Mercoledì ampie schiarite su Valle d’Aosta, Piemonte e Ponente Ligure. Nuvole sul resto d’Italia. Nel corso del giorno piogge sparse su Venezie, Emilia, Romagna, regioni centrali, Campania, Basilicata, nord della Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna Settentrionale; neve sulle zone alpine al di sopra di 1200-1300 metri. Temperature minime in calo al Nord-Ovest, stazionarie o in leggero aumento nel resto d’Italia; massime in calo in gran parte del Paese.