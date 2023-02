Meteo, maltempo: in arrivo freddo intenso su tutta Italia, l’avviso della Protezione Civile

Una nuova allerta meteo causa maltempo è stata diffusa dalla Protezione Civile. E' in arrivo una ondata di freddo intenso su tutto il Paese. Cosa dobbiamo aspettarci? Ecco tutti i dettagli e i consigli utili.

Meteo, maltempo: ondata di freddo intenso sull'Italia

Secondo quanto annunciato anche dalla Protezione Civile nelle prossime ore l’area mediterranea sarà raggiunta da masse di aria fredda provenienti dall’Europa orientale. Visto che sul nostro Paese assisteremo ad un generale e sensibile calo delle temperature e ad un peggioramento del tempo di stampo invernale sulle isole maggiori, ad iniziare dalla Sardegna, è stata emanata una nuova allerta.

L'avviso di condizioni meteorologiche avverse riguarda la possibilità che insorgano criticità idrogeologiche e idrauliche. Cosa si prevede? Dalle prime ore domani, lunedì 6 febbraio, si attendono nevicate sparse sulla Sardegna, al di sopra dei 500-800 metri con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti sui rilievi più alti del versante orientale. Nelle prime ore del mattino si potranno presentare, inoltre, venti settentrionali, da forti a burrasca, sulla Puglia e sui settori ionici ed appenninici di Basilicata e Calabria.

Le previsioni nel dettaglio

Cosa dicono le nostre previsioni nel dettaglio? La giornata di lunedì 6 febbraio è caratterizzata da un cielo da nuvoloso a coperto lungo il versante adriatico, al Sud e in gran parte del Nord, tranne le Alpi orientali, l’Emilia e la Liguria, dove prevarranno le schiarite. Neve attesa a bassa quota al primo mattino nelle Alpi Marittime e sull’Appennino abruzzese e molisano. Come annunciato forte maltempo sulla Sardegna con piogge e rovesci anche di forte intensità e neve.

Sulle altre regioni? Tempo più soleggiato, ma in serata arriverà un nuovo peggioramento al Nord-Ovest, con nevicate su Alpi e Prealpi lombarde, Valle d’Aosta e fino a in pianura in Piemonte anche nella notte seguente.

Le temperature caleranno ovunque nei valori minimi, con locali gelate al Centro-Nord. Le massime risulteranno essere in ulteriore diminuzione ovunque e inferiori alla norma.

Martedì 7 febbraio, invece, il freddo sarà ancora più intenso nonostante il cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Campania, Si attendono nuove piogge nella Sardegna orientale e rovesci in Sicilia che potranno essere a carattere nevoso 600/700 metri.