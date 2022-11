Meteo, maltempo in arrivo insieme ad aria più fredda: ecco dove e quando

E' tempo di freddo e pioggia in Italia. Dopo settimane di caldo anomalo causate dall'anticiclone nord-africano, nei prossimi giorni assisteremo ad un vero e proprio stravolgimento climatico complice il passaggio di una intensa perturbazione atlantica. Scopriamo le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo, arrivano freddo e pioggia da Nord a Sud

L'alta pressione sta lasciando la nostra penisola dove è atteso un cambiamento climatico sostanziale per il passaggio di una intensa perturbazione atlantica, la numero 2 di novembre, che segna il ritorno della pioggia nelle regioni del Nord e successivamente anche nel resto del paese. Nuvole, pioggia e venti freddi sono attesi principalmente nelle regioni settentrionali dove è previsto un brusco calo termico delle temperature con valori che, entro il fine settimana, si assesteranno quasi ovunque nella norma. Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 2 novembre: prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Sud. Nel resto del paese sole e nuvole con piogge deboli e isolate su Liguria, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Occidentale e Toscana. In leggero calo le temperature.

Giovedì 3 novembre, invece, bel tempo in Abruzzo, Molise, Sud e Isole. Piogge deboli e cielo perlopiù nuvoloso su Nord-Ovest, Triveneto, Toscana e Lazio. Nelle prime ore del pomeriggio è previsto un peggioramento in quasi tutte le regioni di Nord-Ovest e Nord-Est dove si potranno registrare anche fenomeni temporaleschi intensi. Le temperature si confermano in calo con valori perlopiù compresi tra 15 e 19° al Nord, tra 20 e 25 gradi al Centro-Sud e Isole.

Meteo, la tendenza dei giorni successivi: arriva la neve

Il passaggio della seconda perturbazione di novembre lascerà non pochi strascichi nel paese visto che le previsioni meteo dei giorni successivi segnalano un peggioramento del tempo in buona parte del paese. Da giovedì 3 novembre, infatti, è previsto un maltempo intenso al Nord, ma anche in Sardegna. Non solo, prevista anche la prima neve abbondante sulle Alpi a quote medio-alte intorno ai 1.500 metri. Per venerdì 4 novembre temporali diffusi e significativi sono previsti in Lombardia, Alpi orientali e regioni di Nord-Est, ma anche sul settore tirrenico tra Lazio e Campania. Le piogge interesseranno anche la Sardegna, Emilia, Toscana e Umbria e in modo marginale anche la Sicilia occidentale e l’area tra il Molise, la Puglia settentrionale e la Basilicata.

Il maltempo sarà accompagnato anche da fortissime raffiche di vento che potrebbero superare anche i 70km orari e da un notevole calo della temperature. Unica eccezione il Sud Italia dove la colonnina di mercurio varierà poco. Nelle zone di Nord-Ovest è atteso un brusco calo termico con una diminuzione di 10-15°. Dopo fenomeni diffusi e localmente intensi di maltempo, la situazione dovrebbe rientrare da domenica 6 novembre con una stabilità climatica causata dall'indebolimento del vortice ciclonico. Anzi, la prossima settimana è previsto anche un rafforzamento dell'alta pressione accompagnata da una massa d'aria relativamente mite che riporterà le temperature al di sopra della media in tutta Italia.