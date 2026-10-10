Meteo, ancora maltempo e rischio nubifragi: le previsioni di sabato 10 ottobre

La perturbazione n.2 di ottobre prosegue la sua corsa lungo la Penisola, entro la fine di sabato completerà il suo passaggio sull’Italia, investendo più direttamente il Sud e la Sicilia e ancora parte del Centro: massima attenzione alle potenziali criticità attese nel corso delle prossime 24-36 ore a causa delle precipitazioni localmente molto intense e ai nubifragi, con possibili forti temporali associati a grandinate e violente raffiche di vento. Nel frattempo, la massa d’aria più fresca alle spalle del fronte favorirà un ridimensionamento termico e la cessazione del caldo anomalo degli ultimi giorni. Nel fine settimana vivremo un contesto climatico complessivamente più autunnale che estivo, con temperature meno distanti dalla norma.

Per quanto riguarda la fase perturbata in corso, domenica si andrà incontro ad un generale miglioramento, salvo ancora gli ultimi strascichi instabili al Meridione. La tendenza per l’inizio della settimana resta incerta: al momento si profila ancora un po’ di variabilità al Sud, attraversato da un’altra veloce perturbazione atlantica (la n.3 del mese), ma associata a poche piogge isolate. A seguire, nuova potente rimonta anticiclonica sub-tropicale verso il cuore dell’Europa: a metà mese si profilano sole, tempo stabile e clima estivo fuori stagione tra il 15 e il 18 ottobre a partire dal Centro-Nord e dalla Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 10 ottobre

Sabato su Marche e Umbria meridionali, Grossetano, Lazio, Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Sicilia tempo molto instabile o perturbato con elevato rischio di precipitazioni, anche temporalesche. Fenomeni localmente molto intensi e abbondanti, con rischio di nubifragi. Maggiore variabilità altrove, a tratti un po’ di sole. Brevi piogge non escluse nelle Alpi e all’estremo Nord-Est.

Temperature massime in ulteriore sensibile calo al Sud e sul medio versante adriatico: ovunque per lo più comprese tra 19 e 24 gradi, salvo gli ultimi picchi fino a 25-26 nei settori ionici e del basso adriatico. Venti da moderati a forti di Maestrale sul mare e canale di Sardegna, tesi di Scirocco tra l’Adriatico meridionale e lo Ionio. Mari: mossi o molto mossi i bacini centro-meridionali.

Le previsioni meteo per domenica 11 ottobre

Domenica su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia settentrionale cielo nuvoloso e residue precipitazioni, anche sotto forma di rovesci. In mattinata ultime piogge isolate anche lungo le coste del medio adriatico, ma con tendenza a miglioramento. Nel resto del Paese tempo buono o discreto, con annuvolamenti modesti e a carattere locale, mentre dal pomeriggio aumenteranno le velature al Nord e sulla Toscana.

Temperature massime stazionarie in Sicilia, per lo più in lieve rialzo altrove, generalmente comprese tra 19 e 24 gradi, con punte di 25-26 su regioni tirreniche e Isole. Venti da moderati a forti di Maestrale tra il basso Tirreno e le Isole. Mari quasi tutti mossi o molto mossi.