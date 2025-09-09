Meteo 9 settembre: maltempo e calo termico! Le zone a rischio temporali

Il cedimento dell’alta pressione a partire dalle regioni del Centro-Nord consente l’arrivo di una perturbazione atlantica (la n.3 di settembre), che da oggi (martedì 9) darà luogo a un peggioramento al Nord, in Toscana e Sardegna.

Mercoledì 10, con il passaggio del ramo più attivo della perturbazione, il maltempo si estenderà al resto del Centro e alla Campania e potrà assumere caratteristiche di criticità in alcune aree per il rischio di precipitazioni intense e temporali, in particolare al Nord e nelle regioni del versante tirrenico. Le estreme regioni meridionali e la Sicilia saranno raggiunte dal fronte instabile soltanto giovedì 11, quando invece al Nord-Ovest e al Centro si profila un miglioramento.

Nella giornata di venerdì 12, secondo l’attuale tendenza, si conferma il ritorno a generali condizioni più stabili e soleggiate. L’andamento termico seguirà l’avanzare della perturbazione sulle nostre regioni, con un deciso calo delle temperature entro mercoledì, tranne al Meridione e in Sicilia.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 9 settembre)

Al mattino debole nuvolosità sul medio versante adriatico, al Sud e in Sicilia. Nuvole anche compatte nelle altre regioni, con piogge sparse e qualche rovescio al Nord-Ovest, in Toscana e in Sardegna; possibili temporali lungo le coste toscane.

Nel pomeriggio precipitazioni in estensione al Nord-Est, tendenti a divenire più intense in Toscana; più intermittenti, invece nell’ovest Lombardia. In serata i rovesci raggiungono il Lazio; possibili forti temporali nelle Venezie. Temperature massime in calo su Alpi, Nord-Ovest, Toscana e Sardegna, in aumento al Sud e in Sicilia; clima ancora estivo con picchi oltre i 30 gradi su medio Adriatico e al Sud, valori sotto la media, al Nord-Ovest. Venti da deboli a localmente moderati meridionali.

Le previsioni meteo per mercoledì 10 settembre

Maltempo per gran parte del giorno nelle regioni settentrionali, al Centro e in Sardegna; i rovesci e temporali più intensi, con rischio di locali nubifragi, saranno più probabili in Liguria, Sardegna, alto Piemonte, Lombardia, Nord-Est, Emilia Romagna e regioni tirreniche fino alla Campania.

Sul medio Adriatico, in Puglia e nella Sicilia occidentale non si escludono isolati rovesci. Temperature in deciso calo, tranne all’estremo Sud e in Sicilia, dove si potranno ancora toccare punte di 35 gradi. Venti in rinforzo su quasi tutta l’Italia e su tutti i mari, che diverranno molto mossi o agitati.