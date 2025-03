Meteo, 23 marzo tra maltempo e caldo anomalo. Attenzione anche al vento forte! Le previsioni

Il primo weekend di primavera prosegue con una intensa perturbazione atlantica in azione sull'Italia: domenica 23 marzo investirà soprattutto il Centro-Nord, coinvolgendo però anche le regioni meridionali.

Le aree a rischio forti piogge e rovesci fino a domenica mattina saranno il Nord-Ovest, l’alta Toscana, le Prealpi orientali e il Friuli; in Liguria sono possibili forti temporali, mentre sulle Alpi è in arrivo un altro rilevante quantitativo di neve fresca, fino a mezzo metro sopra i 1500-2000 metri entro la fine di domenica.

Anche questa perturbazione è accompagnata da intensi venti di Scirocco, con rischio di raffiche tempestose (fino a 100 km/h) al Sud e in Sicilia e probabili mareggiate lungo le coste esposte. Al Sud e in Sicilia si conferma una fase di caldo anomalo.

Le previsioni meteo per domenica 23 marzo

Oggi su tutte le regioni il cielo sarà in prevalenza nuvoloso, con nuvolosità spesso compatta al Nord e maggiore spazio per parziali schiarite su medio Adriatico, Campania, Calabria e Isole. Precipitazioni diffuse e localmente intense fino al mattino, in particolare su alto Piemonte, alta Lombardia, Nord-Est, Toscana, interno del Centro e Puglia. Quota neve sulle Alpi tra 1500 e 1700 metri. Nel pomeriggio il tempo resta instabile, con nuvolosità irregolare e occasione per piogge intermittenti al Centro-Nord e zone ioniche. In serata piogge di nuovo più diffuse sulle regioni settentrionali.

Temperature massime in rialzo, tranne in Sardegna; punte di 25 gradi in Sicilia. Forti venti di Scirocco su Adriatico meridionale, Puglia, Sicilia e mari circostanti, con raffiche a sfiorare i 100 Km/h; mari agitati e probabili mareggiate sulle coste esposte.

Le previsioni meteo per lunedì 24 marzo

Domani cielo in prevalenza nuvoloso, ma con nuvolosità compatta solo a inizio giornata in parte del Nord. Al mattino piogge sparse al Nord-Ovest e al Centro-Sud, meno probabili in Toscana e Marche. Possibili isolati temporali in Calabria e Sicilia.

Nel pomeriggio precipitazioni più isolate al Nord, con neve sulle Alpi occidentali da 1700 metri; instabile con rovesci sparsi su zone interne e adriatiche del Centro, al Sud e Isole. In serata migliora quasi ovunque, con spazio a rasserenamenti al Nord e sul medio Tirreno.

Temperature senza grandi variazioni. Insiste un forte Scirocco in Puglia, Calabria e nello Ionio.