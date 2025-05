Meteo, Italia tra caldo e maltempo: le previsioni

Clima in miglioramento nel fine settimana in tutta Italia con una crescita delle temperature con valori in linea con il periodo. Da metà settimana cambia nuovamente tutto per l'arrivo di una nuova perturbazione.

Meteo, le previsioni del weekend del 17-18 maggio 2025

Gli effetti del ciclone Ines e dell'ultima perturbazione che han colpito il Sud Italia si stanno indebolendo sempre di più, complice il passaggio verso l'Egeo. In contemporanea è previsto l'arrivo della perturbazione n.5 di maggio accompagnata da una massa d'aria fredda diretta tra i Balcani e l’Europa orientale.

Migliora il tempo in Italia con una parziale rimonta dell’alta pressione verso il Mediterraneo centro-occidentale. Non mancheranno episodi di instabilità atmosferica, nelle ore del pomeriggio e in prossimità delle aree montuose. In crescita le temperature con valori prossimi alla norma e dunque tipici di fine primavera. La tendenza meteo per la prossima settimana è ancora incerta anche se si delinea l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.6 del mese, destinata a riportare piogge e temporali in Italia.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 17 maggio 2025: ultime piogge in Calabria, mentre nel resto d'Italia tempo soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel primo pomeriggio addensamenti in sviluppo attorno alle zone montuose e interne con il rischio di brevi rovesci o temporali. In crescita le temperature con valori compresi tra 18 e 24 gradi.

Domenica 18 maggio 2025 nuvole e variabilità fin dalle prime ore del mattino con il rischio di occasionali piogge. Il maltempo si farà strada attorno ai rilievi del Nord e della Penisola, in crescita le temperature con picchi anche di 25° al Sud e sulle Isole.

La tendenza meteo per la prossima settimana in Italia

Le previsioni meteo per la prossima settimana delineano un cambio di rotta complice l'arrivo di una nuova perturbazione. Lunedì 19 maggio ancora bel tempo con sole in buona parte del Paese, mentre nuvole estese su Nordest e settore del Levante ligure. Non si escludono anche piogge nella prima parte della giornata in Liguria con temperature in aumento.

Anche martedì 20 maggio temperature in aumento con valori in linea con la media del periodo. Sole e bel tempo nella prima parte della giornata, mentre dal pomeriggio è previsto un aumento delle nubi soprattutto nelle regioni del Centro-Nord.

Stando alle previsioni, nel corso della giornata aumenterà il rischio di rovesci e temporali sulle Alpi e in serata anche sulla pianura piemontese e lombarda. Da mercoledì 21 è previsto un peggioramento con il ritorno del maltempo sulle regioni del Centro-Nord per l'arrivo di una nuova perturbazione. Continuate a seguirci per conferme ed aggiornamenti in tempo reale.