Meteo, maltempo e alluvione in Emilia Romagna: esondano i fiumi, case sott'acqua ed evacuazioni - VIDEO

Emilia Romagna in ginocchio a causa del maltempo che in queste ore si è abbattuto su molte aree della regione. Piogge abbondanti hanno infatti allagato strade e campi. Molte le abitazioni finite completamente sott'acqua. Situazione molto critica.

Maltempo e alluvione in Emilia Romagna: esondano i fiumi e case allagate

Sin da questa mattina il livello di guardia era molto alto. Nel corso della giornata terreni e argini dei fiumi non hanno retto in diversi punti con esondazioni, frane e smottamenti. Nelle province di Bologna e Ravenna si registrano le situazioni più gravi.

#Maltempo #Ravenna, esondazione torrente Sillaro, nella clip il sorvolo dell’elicottero del reparto volo dei #vigilidelfuoco di Bologna tra Massa Lombarda e Conselice [#2maggio 19:00] pic.twitter.com/TrQ0zLKuMt — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 2, 2023

Abitazioni evacuate

Il Sillaro ha rotto gli argini: diverse le abitazioni allagate nella zona di Imola e Ravenna. Anche il torrente Marzeno è uscito dagli argini con criticità e allagamenti a sud di Faenza. Diverse le abitazioni evacuate in queste ore. In diversi comuni si invita i cittadini di portarsi ai piani alti delle abitazioni.

Allerta rossa anche nelle prossime oreL la nota della Regione

Purtroppo le piogge abbondanti proseguiranno fino a domani mattina, saranno ore di massima allerta anche per tutta la notte. In una nota infatti, la Regione Emilia-Romagna fa sapere che per le prossime ore è attesa ancora pioggia.

Anche l’Idice a Castenaso e il torrente Quaderna a Ozzano dell’Emilia hanno rotto gli argini. A San Lazzaro una trentina di persone sono state evacuate in via precauzionale.

Si è poi verificata una frana a Casalfiumanese, nella strada per Macerato; isolate alcune persone che saranno trasferite in strutture ricettive. A Ozzano dell'Emilia è uscito il torrente Quaderna.