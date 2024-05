Meteo, maltempo e clima instabile nell'ultimo weekend di maggio. Le previsioni

Prosegue ancora la fase climatica instabile e variabile nelle regioni del Nord alle prese con una forte ondata di maltempo e piogge che hanno fatto registrare allagamenti, danni e disagi. Tra le regioni più colpite ancora la Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Ecco le previsioni del weekend.

Maltempo in Italia: ancora piogge e temporali. Ecco dove

Non si placa l'ondata di maltempo che da giorni sta interessando le regioni del Nord. Nei prossimi giorni, infatti, è previsto l'arrivo di una serie di perturbazioni che riporteranno ancora una fase climatica instabile e perturbata con il rischio di piogge e rovesci non solo nelle regioni del settentrione dove, finalmente, da domenica 26 maggio è previsto un miglioramento. Nella giornata di giovedì 23 maggio, infatti, è previsto il passaggio di una intensa perturbazione al Nord, la n.10 del mese, che determinerà una instabilità anche tra venerdì 24 e sabato 25 maggio. Attenzione: un'altra perturbazione, la n.11 del mese, è diretta verso le regioni del Centro-Sud dove è atteso un weekend climaticamente instabile. Qualcosa è destinato a cambiare con l'inizio della prossima settimana con un lento aumento della pressione con le temperature che inizieranno a salire superando anche i valori del periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 23 maggio 2024: clima in peggioramento al Nord con piogge temporali nelle zone di Nord-Ovest ed Alpi. Non solo, piogge e rovesci previsti in Lombardia, ma anche in Toscana, Umbria e Marche. Nel resto del paese nuvole sparse. Le temperature massime in calo al Nord, mentre in lieve aumento al Sud e Sardegna. Per venerdì 24 maggio ancora clima instabile nelle regioni settentrionali con nuvolosità irregolare e ancora piogge e temporali che insisteranno soprattutto nelle ore serale. Bel tempo stabile nel resto dell’Italia.

Meteo, che tempo farà nel weekend finale di maggio?

Che tempo farà nell'ultimo fine settimana di maggio, venerdì 25 e domenica 26 maggio? Le previsioni meteo delineano l'arrivo di un sistema perturbato indirizzato verso le regioni del Centro-Sud. La giornata di sabato 25 maggio, infatti, è nel segno di un clima instabile e variabile con il rischio di piogge lungo tutto lo stivale. In calo le temperature con le massime comprese tra i 20 e 26°. Per domenica 26 maggio previsto un miglioramento con schiarite ed alternanza di sole e nuvole nelle regioni del Nord, ma anche in Toscana, Umbria, Lazio, Sicilia e Sardegna.

L’inizio della prossima settimana delinea un possibile cambiamento climatico con l'aumento dell'alta pressione anche se nella giornata di lunedì 27 maggio sono previsti ancora fenomeni temporaleschi nelle regioni del Nord, sulle Alpi e in Piemonte. Anche martedì 28 maggio è previsto un clima instabile con il rischio di piogge e temporali nell’estremo Nordest e nelle zone appenniniche. Dal punto di vista delle temperature, la settimana dovrebbe segnare un rialzo graduale dei valori anche se siamo ancora lontani dalle medie del periodo.