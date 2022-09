Meteo, maltempo "autunnale" con piogge intense: ecco dove e quando

Secondo le ultime previsioni meteo è in arrivo una ondata di maltempo "autunnale" con piogge intense. Ecco dove e quando.

Previsioni meteo: maltempo in arrivo?

Che tempo farà nei prossimi giorni? Le previsioni meteo ci delineano un quadro piuttosto autunnale. Fino a venerdì prevarranno condizioni di stabilità sulle varie regioni con temperature inferiori alla norma sia nei valori diurni che in quelli notturni. Poi? Nel fine settimana farà ritorno il maltempo. Sabato, invece, le cose cambieranno in quanto si prevede l'arrivo di un’intensa perturbazione atlantica accompagnata da forti venti di Scirocco. Tale perturbazione darà luogo a un deciso peggioramento al Nord e in Toscana, con probabili precipitazioni di forte intensità a fine giornata sull’alto versante adriatico e tra Liguria e alta Toscana.

Nello specifico giovedì 22 settembre, secondo le ultime previsioni meteo, il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso in quasi tutta l’Italia. Si potrà registrare una maggiore nuvolosità fin dal mattino in Calabria e sulle Isole, con locali piogge o rovesci in Sicilia e nel sud della Sardegna. L'aria sarà piuttosto fresca, con temperature minime in calo, tranne in Sardegna e massime in ulteriore calo al Sud e sulle Isole.

Venerdì il tempo continuerà a permanere piuttosto stabile in tutta Italia. Le temperature massime saranno in lieve rialzo al Centro-Nord e in Puglia, ma con valori ancora inferiori alla norma quasi ovunque.

Meteo fine settimana: sabato e domenica con il maltempo

Fine settimana all'insegna del maltempo. Le cose cambieranno a causa dell'instaurarsi in quota di correnti sud-occidentali e il conseguente arrivo di una intensa perturbazione atlantica. Sarà quest'ultima a determinare un peggioramento a iniziare dalle regioni di Nordovest.

Sabato 24 settembre vi saranno nuvole e piogge in graduale diffusione al Nord-Ovest, anche moderate nelle Alpi occidentali e nel Ponente ligure. Sarà inoltre possibile qualche isolata pioggia anche su bassa Toscana e nordovest della Sardegna. Per il resto della giornata la nuvolosità sarà in aumento anche nei restanti settori delle due regioni e anche su Nord-Est, alto Adriatico, Umbria e Lazio. Durante il pomeriggio vi sarà un ulteriore peggioramento al Nord-Ovest e nel settore intorno al Ligure con possibili rovesci o temporali in Liguria e lungo le coste della Toscana. Vi saranno piogge anche moderate su: Piemonte, Lombardia, resto della Toscana ed Emilia occidentale, oltre che sul Triveneto e sull’alto Adriatico fino al nord delle Marche. Verso sera previsto un peggioramento a Nord-Est e in Emilia con possibili rovesci.

Domenica 25 settembre sarà ancora una giornata condizionata dal maltempo con ampi margini di incertezza sulla localizzazione delle piogge. A quanto pare, infine, anche all'inizio della prossima settimana il tempo dovrebbe rimanere turbolento sull'Italia con altri impulsi perturbati pilotati verso il nostro Paese.