Anticiclone protagonista anche a inizio settimana, poi arrivano nuvole e aria più fresca. La tendenza da lunedì 13 ottobre

Si attenua il caldo fuori stagione: in arrivo nuvole e aria più fresca. La tendenza meteo per i prossimi giorni
Tendenza10 Ottobre 2025 - ore 11:33
Tendenza10 Ottobre 2025 - ore 11:33

Anche all’inizio della prossima settimana sarà l’alta pressione a dominare la scena meteo su molte regioni italiane. Faranno probabilmente eccezione le Isole maggiori, influenzate marginalmente da un’area di bassa pressione posizionata a nord dell’Algeria.
Le temperature faranno tuttavia registrare una graduale lieve diminuzione, soprattutto da martedì, e tenderanno ad avvicinarsi alle medie stagionali.

La tendenza meteo da lunedì 13 ottobre

Lunedì il tempo sarà stabile in gran parte del nostro Paese. Sulle pianure del Nord-Ovest sarà tuttavia presente della nuvolosità bassa, e un po’ di nubi coinvolgeranno anche l’estremo Sud e le Isole maggiori: non si esclude qualche rovescio pomeridiano più probabile nelle zone interne della Sardegna.

I primi segnali di cambiamento dello scenario meteo sono attesi per martedì 14 ottobre, quando nonostante un tempo ancora in prevalenza stabile si profila un aumento della nuvolosità su gran parte del Paese. Non sono attese precipitazioni di rilievo ma qualche rovescio sarà possibile sull’Appennino centrale e, ancora una volta, in Sardegna.
Le attuali proiezioni indicano inoltre l’afflusso di correnti leggermente più fresche che determineranno un primo lieve calo delle temperature, soprattutto in Sardegna e nelle regioni centro-settentrionali. Per mercoledì si profila poi il possibile aumento della probabilità di piogge anche sulla Sicilia.
I prossimi aggiornamenti permetteranno di conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione.

