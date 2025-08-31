Meteo, lunedì 1 settembre a rischio maltempo: arrivano piogge intense e forti temporali

In corrispondenza dell’inizio di settembre e dell’autunno meteorologico, nella giornata di lunedì una nuova perturbazione atlantica (la n.1 del mese) raggiungerà le regioni del Nord-Ovest per poi coinvolgere entro martedì anche il Nord-Est e le regioni tirreniche. I fenomeni, anche temporaleschi, potranno risultare localmente intensi dando luogo a possibili nuove criticità. Scarsi invece gli effetti attesi in Emilia Romagna, medio-basso Adriatico ed estremo Sud. Al passaggio della perturbazione le temperature subiranno temporaneamente un calo con valori anche inferiori alle medie, i venti subiranno un rinforzo e i mari tenderanno a diventare mossi. Mercoledì la perturbazione si allontanerà e il tempo migliorerà in tutta Italia.

Le previsioni meteo per lunedì 1 settembre

Domani al Centro-Sud e sulle Isole maggiori tempo stabile e soleggiato, con tendenza a un aumento delle nubi dal pomeriggio sulla Toscana, associate a locali rovesci in serata nel settore nord-occidentale della regione. Al Nord cielo nuvoloso fin dal mattino al Nord-Ovest e nel Triveneto, con i primi rovesci su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, nord ed ovest della Lombardia.

Ulteriore peggioramento nella seconda parte della giornata, con precipitazioni in estensione al Nord-Est tra la sera e la notte. Saranno probabili temporali, localmente intensi e sotto forma di nubifragi.

Temperature in calo al Nord-Ovest; in aumento nel resto d’Italia, più sensibile in Sardegna e Sicilia con valori fino a 34-35 °C. Venti di Scirocco in rinforzo sui mari di ponente e sull’alto Adriatico che diverranno mossi.

Le previsioni meteo per martedì 2 settembre

Prevalenza di nuvole con piogge sparse, localmente sotto forma di rovesci e temporali, in Lombardia, Liguria di levante, Nord-Est (specie nel Triveneto) e regioni tirreniche (soprattutto tra basso Lazio e Campania). Scarsi i fenomeni sul versante adriatico del Centro-Sud. Il tempo resterà abbastanza soleggiato in Sardegna e sulle zone ioniche.

Temperature in calo in gran parte del Centro-Nord e in Sardegna con valori anche sotto media; caldo in aumento al Sud e nella Sicilia orientale. Venti moderati occidentali sui mari di ponente, fino a forti sul Mar Ligure meridionale e di levante; Scirocco in attenuazione in Adriatico. Poco mossi lo Ionio e il Canale d’Otranto; mossi o molto mossi i restanti mari, fino ad agitato il Mar ligure.