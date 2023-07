Meteo, inizio luglio con alternanza di sole e temporali

Luglio inizia all'insegna del maltempo. Dopo l'Anticiclone Africano e quello delle Azzorre, l'Italia è alle prese con una nuova perturbazione, la più attiva di giugno, che ha riportato piogge e rovesci con un calo delle temperature. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo weekend, le previsioni di sabato 1 e domenica 2 luglio

La perturbazione n.7 di giugno continua a far sentire i suoi effetti sull'Italia. Clima instabile e variabile nelle regioni di Nord-Est e del Centro interessate da piogge e temporali anche di forte intensità che hanno causato un calo delle temperature su valori al di sotto della media del periodo. La situazione climatica migliorerà da domenica 2 luglio con un rialzo dell'alta pressione che porterà nuovamente il sole lungo tutto lo stivale con qualche possibile temporale estivo pomeridiano nelle zone di montagna. Le previsioni per la prima settimana di luglio delineano uno scenario particolare con l'Italia climaticamente divisa in due: al Nord clima instabile e variabile, mentre al Centro-Sud ritorna l'anticiclone nord-africano con afa e temperature in aumento.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, sabato 1 luglio 2023: dopo le forti piogge migliorano le condizioni al Nord-Ovest sin dalle prime ore del mattino con ampie schiarite quasi ovunque. Annuvolamenti, invece, in Sicilia, Sardegna e Calabria, ma non si esclude il rischio di qualche rovescio e temporale in Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio e Campania. In aumento le temperature sia a Nord-Ovest che al Sud. Domenica 2 luglio ancora nuvole nelle zone montuose del Centro-Sud con la possibilità di isolati rovesci e temporali. Nel resto del paese bel tempo con sole e qualche nuvola. Le temperature massime in risalita al Centro-Nord e Sardegna, in calo in Calabria e Sicilia.

Meteo, la tendenza della prima settimana di luglio

Che tempo farà durante la prima settimana di luglio? La prima parte inizia con un clima variabile e instabile. L'alta pressione sarà ancora un poco defilata, tra il vicino Atlantico e il Mediterraneo occidentale. L'Italia sarà interessata da un flusso di correnti occidentali che muoveranno vari sistemi nuvolosi diretti principalmente verso le regioni oltralpe. Lunedì 3 e martedì 4 luglio c'è il rischio di nuovi temporali e rovesci sulle regioni del Centro-Nord, ma anche in Liguria e lungo le coste adriatiche fino alle Marche. Al Sud e Isole, invece, bel tempo con sole e temperature estive.

Anche mercoledì 5 luglio si delinea un clima instabile con il rischio di piogge seppur limitato solo nelle ore pomeridiana e nelle zone di montagna. A partire dal 6-7 luglio è previsto l’avvio di una fase meteorologica più stabile su tutta l’area mediterranea con una intensificazione del caldo per il ritorno dell'anticiclone africano che interesserà le regioni del Sud e dalle Isole.