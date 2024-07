Meteo, l'ondata di caldo sarà lunghissima: gli aggiornamenti

Nell’ultima parte della settimana la situazione dovrebbe rimanere inalterata sulle regioni centro-meridionali e sull’Emilia Romagna con il perdurante dominio dell’anticiclone africano e con un possibile ulteriore incremento della calura sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia. Il tempo soleggiato sarà accompagnato da temperature massime ovunque sopra i 32-33 e con punte vicine ai 40 nelle zone interne sia peninsulari che delle Isole. Sul resto del Nord invece assisteremo tra venerdì e sabato a un temporaneo indebolimento dell’anticiclone coincidente con il transito della coda meridionale di una perturbazione atlantica (n. 4 del mese). Il suo passaggio determinerà un aumento dell’instabilità soprattutto nella giornata di venerdì con rovesci o temporali sparsi localmente anche forti lungo le Alpi e Prealpi e in sconfinamento verso le pianure del Nordovest e, in forma più occasionale, delle Venezie.

Tendenza meteo: ondata di caldo molto intensa e lunga sull'Italia

Questi fenomeni andranno già scemando nella giornata di sabato con tempo gradualmente più soleggiato che preluderà a una domenica all’insegna delle ampie schiarite. L’aria relativamente più fresca che accompagnerà la perturbazione favorirà anche un calo delle temperature che temporaneamente si riporteranno verso valori più vicini alla norma; già da domenica è però previsto un nuovo rialzo con caldo in intensificazione anche se sempre su livelli più accettabili rispetto al resto d’Italia.

Per l’inizio della settimana prossima le attuali indicazioni mostrerebbero sempre protagonista l’alta pressione africana con stabilità diffusa e caldo intenso. Al momento non si vedono indicazioni evidenti circa la fine dell’intensa ondata di calore che soprattutto per le regioni centro-meridionali si prospetta decisamente lunga.

Per conferme di questa tendenza e maggiori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.