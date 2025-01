Meteo, l'Europa è ricoperta di neve: blackout e aeroporti bloccati

Le condizioni meteo ci presentano un quadro con gran parte dell'Europa ricoperta di neve, in particolar modo la parte centro-occidentale. Le nevicate di queste ore hanno provocato blackout e problemi soprattutto alla viabilità, specialmente quella aerea e ferroviaria. Stando alle previsioni meteo, nelle prossime ore alcune zone dell’Italia dovranno fare i conti con freddo, gelo e nevicate. Sulle Alpi si attendono precipitazioni a partire dai 700-800 metri circa, con accumuli di neve superiori a 50 cm sulle vette.

Meteo, Europa ricoperta di neve: diversi blackout e aeroporti bloccati

Ieri, domenica 5 gennaio, in Inghilterra, Olanda e Germania si sono verificate abbondanti nevicate. Più di 40 cm di neve sopra i 300 metri sono caduti nello Yorkshire, con conseguenti blackout. Stessi problemi a Birmingham, Bristol e Cardiff in Galles. A Liverpool, Manchester e Leeds gli aeroporti sono rimasti fermi per ore. Molti i treni cancellati e diversi gli incidenti stradali.

Let it snow... 🌨️ pic.twitter.com/Tvpf4vpJ78 — Visit North Yorkshire (@visitnorthyork) January 5, 2025

Caos trasporti anche in Germania. A Francoforte cancellati circa 120 voli. A Hemmingen, nel land del Baden-Würtenberg, un bus è uscito di strada causando 8 feriti. Ad Amsterdam sono 68 i voli cancellati e oltre 200 ritardi. In Spagna centinaia di viaggiatori rimasti bloccati negli scali di Madrid e Barcellona.

Oltre 2mila voli cancellati negli Usa

Anche negli Stati Uniti d'America si fanno i conti con i disagi causati dalle intense nevicate di queste ore. Più di 2 mila i voli cancellati nella giornata di ieri, e 4.500 quelli ritardati.