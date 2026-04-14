Meteo Italia: vortice con piogge, temporali e vento: che tempo farà nelle prossime ore?

Il transito della perturbazione n.2 di aprile 2026 continua a farsi sentire in gran parte d'Italia alle prese con una violenta ondata di maltempo. Piogge e temporali diffusi accompagnati da forte vento, ma da giovedì 16 aprile si delinea un deciso miglioramento lungo tutto lo stivale.

Meteo, piogge e maltempo sull'Italia

La presenza di un intenso vortice ciclonico, la perturbazione n.2 di aprile, è l'indiscusso protagonista di questa seconda parte del mese con fenomeni temporaleschi intesi e diffusi lungo tutto lo stivale, in particolare sulle regioni del Centro-Sud dove è stata diramata anche un'allerta meteo gialla per piogge e criticità. Nonostante il maltempo diffuso il clima resta mite con temperature primaverili e valori che sfiorano anche i 22°. Da giovedì 16 aprile 2026 si delinea un miglioramento diffuso grazie all’allontanamento del vortice ciclonico verso il Nord Africa e la rimonta dell'alta pressione che riporterà sole lungo tutto lo stivale con temperature oltre la norma.



Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 14 aprile 2026: nuvole sparse in gran parte del Paese, in particolare sulle regioni centro-settentrionali e Sardegna. Schiarite sul medio Adriatico, al Sud e Sicilia. Piogge e temporali nelle prime ore del mattino su gran parte del Nord, Toscana e Lazio, mentre nel pomeriggio il maltempo interesserà le zone di Nord-Est ed Emilia Romagna. In serata ancora piogge su Lombardia orientale, Emilia Romagna, Veneto, regioni del Sud e Sicilia. Dal punto di vista termico le temperature massime crescono al Nord-Ovest, mentre stabili o in lieve calo nel resto del Paese.

Mercoledì 15 aprile 2026 ancora maltempo con piogge e temporali su Emilia Romagna, Puglia e regioni del Centro. Nel pomeriggio il maltempo raggiungerà anche la Toscana, Lazio, Campania, Sicilia, Sardegna e i settori alpini centro orientali. In crescita le temperature al Nord, Toscana e Sardegna, mentre in calo sul medio Adriatico e in Sicilia. Il clima resta mite lungo tutto lo stivale con temperature nella media e valori che, in alcune zone, sfiorano i 20°.

Meteo, che tempo farà in vista del weekend in Italia?

Da giovedì 16 aprile 2026 si delinea un miglioramento generale in Italia complice l'allontanamento del vortice ciclonico verso il mar Libico per lasciare spazio alla rimonta dell’Anticiclone delle Azzorre che interesserà dapprima le regioni del Centro-Nord e successivamente tutta l'Italia. In crescita le temperature con valori di gran lunga superiori al periodo.

Nel dettaglio: giovedì 16 aprile 2026 schiarite diffuse in gran parte del Paese con qualche nuvola nelle prime ore del mattino sulle regioni del Sud. In pomeriggio non si esclude qualche rapido ed isolato rovescio su Lombardia, zone di Nord-Est, zone interne del Lazio, in Campania, sulla Calabria tirrenica e nell’ovest della Sicilia. Dal punto di vista termico temperature in crescita quasi ovunque, in particolare sulle regioni centrali e Nord-Ovest.

Venerdì 17 aprile 2026 bel tempo stabile e soleggiato sulle regioni del Centro-Sud, ma attenzione non si escludono possibili ed isolati temporali pomeridiani sull’Appennino calabro-lucano e nel centro-sud delle Isole maggiori. Ancora in crescita le temperature al Centro-Sud e Sicilia. Dati alla mano anche nella giornata di sabato 18 aprile 2026 la tendenza meteo delinea un clima stabile e soleggiato. Come sempre per conferme ed aggiornamenti vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.