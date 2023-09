Meteo Italia, torna il caldo africano dopo un weekend quasi autunnale. In settimana temperature in aumento

Il fine settimana ha visto un'Italia climaticamente spaccata in due. Al Nord clima instabile e variabile con il rischio di piogge e fenomeni temporaleschi, mentre al Sud caldo e temperature miti. Tutto cambia in settimana con il ritorno del caldo africano in buona parte del paese. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, clima autunnale al Nord ed estate al Sud

Clima instabile e variabile anche nella giornata di oggi, sabato 16 settembre, nelle regioni del Centro-Nord alle prese con il passaggio della perturbazione n.3 del mese in arrivo dalla Spagna. Piogge e rovesci previsti in buona parte del Nord-Ovest, Emilia Romagna e regioni del Centro, mentre al Sud ancora caldo. Nella giornata di domenica 17 settembre il rialzo dell'alta pressione si farà sentire sia nelle regioni meridionali che in quelle settentrionali con il ritorno del caldo. Sole e bel tempo lungo tutto lo stivale con una impennata delle temperature che sfioreranno valori tipicamente estivi con picchi di 35°. Si tratta di un caldo solo temporaneo al Nord: da lunedì 18 settembre è previsto il passaggio del colpo di coda di una perturbazione, la n.4 di settembre, che colpirà le regioni settentrionali.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 16 settembre: cielo nuvoloso in buona parte del Nord-Ovest con il rischio di fenomeni temporaleschi in Liguria e Lombardia. Clima instabile e possibili piogge anche in Emilia, Toscana, Umbria ed Appennino centrale. Al Sud e Isole ancora tanto caldo con temperature in aumento e valori intorno ai 31-33°. Per domenica 17 settembre cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Sud e nelle Isole e tempo in miglioramento anche nelle regioni del Centro-Nord. Temperature in rialzo quasi ovunque con le massime che sfioreranno i 35° in Sardegna per la presenza dei venti di Scirocco.

Meteo, che tempo farà la prossima settimana?

Le previsioni meteo della prossima settimana delineano l'arrivo ufficiale dell'autunno con l'equinozio previsto nella giornata di sabato 23 settembre. La tendenza meteo dei prossimi giorni è all'insegna di un clima variabile in un contesto ancora estivo. In Italia, infatti, si alterneranno rimonte anticicloniche di matrice sub-tropicale a veloci passaggi perturbati di natura atlantica. L'alta pressione si farà sentire nelle regioni del Sud e in Sicilia con temperature estive fino al prossimo fine settimana.

Previsto il passaggio di due perturbazioni: la prima da lunedì 18 settembre al Nord e alta Toscana con piogge e rovesci intensi. La seconda, invece, è attesa tra giovedì 21 e venerdì 22 settembre dapprima il Nord e poi in Campania. Nel fine settimana arriva l'equinozio d'autunno che segna il passaggio dall'estate alla stagione autunnale. Una stagione autunnale che tarda ad arrivare visto che le previsioni meteo delineano una tendenza climatica ancora calda con temperature di gran lunga superiori alla norma con picchi di anche 35° al Sud.