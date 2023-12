Meteo Italia, che tempo farà fino all'Immacolata? Le previsioni

Freddo, pioggia e neve nella settimana dell'Immacolata. Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano un clima invernale da Nord a Sud. Il Natale è alle porte! Ecco che tempo farà in questi giorni che precedono l'arrivo dell'8 dicembre.

Meteo Italia: arriva l'inverno con pioggia e neve fino in pianura

E' arrivato l'inverno in Italia. Clima freddo e temperature al di sotto della norma in buona parte del mattino con il rischio di gelate mattutine e qualche fiocco di neve anche nelle pianure del Nord Italia. La settimana che precede l'Immacolata è nel segno di un clima invernale complice l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da un flusso d'aria di origine artica. Nelle prossime ore piogge e maltempo in diverse regioni d'Italia: dalla Liguria al Piemonte, ma anche al Nord, in Toscana e Sardegna. Le temperature si faranno sempre più basse con il rischio di nevicate anche in pianura tra Piemonte, bassa Lombardia ed Emilia occidentale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni meteo. Dopo la giornata di lunedì 4 dicembre segnata da nuvole e nubi in buona parte delle regioni del Nord, tirreniche e Sardegna, piogge in Valle d’Aosta, ovest Piemonte e Liguria di ponente e nevicate fino a fondovalle, da martedì 5 dicembre gli effetti della perturbazione n.1 del mese colpirà il Centro-Sud. Al Nord previste deboli nevicate a bassa quota nelle prime ore del mattino, ma anche su Alpi e Prealpi orientali. Piogge e temporali su Venezia Giulia, Emilia orientale e Romagna e con il passare delle ore il maltempo interesserà anche buona parte del Centro-Sud.

Meteo, che tempo farà all'Immacolata?

La prima settimana di dicembre è nel segno di un clima freddo e invernale e procederà in questa direzione anche nella parte centrale verso il weekend dell'Immacolata. La perturbazione n.1 di dicembre da mercoledì 6 dicembre è diretta verso i Balcani garantendo una breve fase di calma e stabilità con sole al Nord e Toscana, mentre clima variabile nel resto del paese. Nella giornata di giovedì 7 dicembre, festa di Sant'Ambrogio, clima ancora buono con l'arrivo di nuvole nelle regioni di Nord-Ovest e Sardegna.

Nel weekend dell'Immacolata, venerdì 8 e sabato 9 dicembre, è previsto un peggioramento del clima per l'arrivo di una nuova perturbazione che riporterà una fase di maltempo in buona parte d'Italia. Non solo piogge e rovesci, le proiezioni dei prossimi giorni delineano anche il rischio di neve su tutti i rilievi del Nord, ma anche a quote molto basse e anche di pianura. Al Nord il clima sarà ancora invernale con temperature compreso tra i 2-6°, mentre al Centro-Sud si alterneranno valori tra alti e bassi.