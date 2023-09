Meteo Italia, stop al caldo anomalo: in arrivo piogge e temperature in calo

Il caldo anomalo delle ultime settimane ha le ore contate. Nelle prossime ore è previsto il ritorno di una forte ondata di maltempo con piogge e fenomeni temporaleschi intensi in buona parte d'Italia accompagnata da un brusco calo delle temperature. Le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, torna il maltempo in Italia: le previsioni

L'Italia è alle prese con il passaggio di una perturbazione atlantica, i cui effetti si faranno sentire lungo tutto lo stivale. Da Nord a Sud piogge e rovesci, anche localmente intensi, che hanno spinto la Protezione Civile regionale a diramare un duplice stato di allerta meteo arancione e giallo in buona parte del paese. L'ondata di maltempo, oltre a segnare il ritorno delle piogge, sarà accompagnata da una massa d'aria fresca responsabile della fine del caldo e di un calo delle temperature al Centro-Sud. Il passaggio della perturbazione attiverà una circolazione depressionaria che, ad inizio settimana, si farà sentire principalmente nelle regioni del Sud con un clima instabile e variabile. Tutto cambia verso metà settimana quando assisteremo ad un miglioramento generale del clima con un nuovo rialzo termico.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, domenica 24 settembre: bel tempo in buona parte delle regioni del Nord, ma anche Toscana e Sardegna. Annuvolamenti sparsi nel resto del paese con il rischio di piogge e rovesci nelle Marche, Abruzzo, Molise, Basso Lazio e regioni del Sud. In aumento le temperature massime al Nord e Toscana, mentre in brusco calo al Sud.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni: instabilità sulle regioni meridionali

Per la giornata di lunedì 25 settembre le previsioni meteo delineano un clima bello e sereno nelle regioni del Nord e centrali tirreniche. Nuvole sparse nel resto del paese con fenomeni temporaleschi in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Ancora in calo le temperature nelle regioni del Sud, mentre in lieve aumento nel resto del paese. I primi giorni dell'ultima settimana di settembre saranno segnati dalla circolazione depressionaria che favorirà un clima instabile e variabile soprattutto nelle regioni del Sud dove non si esclude il rischio di piogge e temporali che potrebbero interessare anche Puglia centrale, Lucania e basso versante tirrenico. Bel tempo e sole al Centro-Nord e in Sardegna. Le temperature saranno ancora in calo nel settore ionico mentre altrove si registreranno dei rialzi con valori tra i 27-29 gradi.

Da mercoledì 27 settembre la circolazione depressionaria comincerà ad indebolirsi favorendo il ritorno di un clima caldo e sereno dapprima nelle regioni del Sud dove non si escludono fenomeni temporaleschi sporadici e passeggeri in particolare Calabria, sulla Sicilia centro-orientale e nel Potentino. Schiarite nel resto del Sud con le temperature in lieve aumento e stazionarie altrove. Tra giovedì 28 e venerdì 29 settembre è previsto il ritorno dell'alta pressione che garantirà un generale miglioramento del clima e il ritorno di temperature calde al di sopra della media del periodo.