Meteo Italia, stop al caldo anomalo per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Quanto durerà?

Il caldo anomalo che da giorni interessa l'Italia ha le ore contate? Ebbene si, nelle prossime ore le regioni del Nord saranno colpite dagli effetti della perturbazione n.1 di ottobre con un calo delle temperature e il ritorno del maltempo. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, breve pausa dal caldo anomalo: torna il maltempo al Nord

Nelle prossime ore indebolimento dell'alta pressione per il passaggio di una perturbazione, la numero 1 di ottobre, che si farà sentire nelle regioni del Nord con piogge e una lieve flessione delle temperature. Annuvolamenti in buona parte delle regioni settentrionali interessate anche da piogge e un calo delle temperature per l'arrivo di correnti d'aria più fresche rispetto ai giorni precedenti. La fase più nuvolosa e fresca però è solo passeggera, visto che nella seconda parte della settimana è previsto un rinforzo dell'alta pressione con un conseguente aumento delle temperature lungo tutto lo stivale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 4 ottobre: alternanza di sole e nuvole nelle regioni del Nord dove è previsto il ritorno di piogge e rovesci che si concentreranno particolarmente nella zona delle Venezie. Nel resto del paese ancora bel tempo con sole e temperature miti e valori oltre la norma del periodo. Per giovedì 5 ottobre ancora nuvole al Nord e zone dell'Appennino, ma non sono previste piogge e rovesci. Bel tempo e sole nel resto del paese con le temperature che cominciano a rialzarsi nelle regioni del Nord-Est.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni: estate in autunno in Italia

Che tempo farà nei prossimi giorni? La circolazione atmosferica a livello continentale è destinata a restare immutata almeno fino alla metà di ottobre. Indiscusso protagonista sarà ancora l'anticiclone africano che si farà sentire su tutta l’Europa centro-meridionale dal prossimo fine settimana garantendo una fase climatica calda ed estiva con temperature miti e valori ben al di sopra della norma. L'Italia si prepara a vivere un'estate autunnale con caldo anomalo. Tra sabato 7 e lunedì 9 ottobre, infatti, è prevista una fiammata africana con temperature al di sopra di 12-15° rispetto alla norma con possibili nuovi record per il mese di ottobre. Previste, infatti, la prossima settimana su tutte le regioni temperature anomale tra i 25 gradi e i 30 gradi.

Il caldo anomalo si farà sentire anche in montagna dove lo zero termico sulle Alpi viaggerà tra i 3.800 e i 4.400 metri. Per il fine settimana, tra venerdì 6 e domenica 8 ottobre, è prevista la formazione di foschie dense e locali nebbie il corso del Po e nelle valli del Centro. Stando alle previsioni meteo, il clima anomalo ed estivo potrebbe perdurare fino al 12-13 ottobre. Solo dopo potremo assistere ad un possibile cambiamento, anche se bisogna attendere le prossime proiezioni meteo.