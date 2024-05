Meteo prossimi giorni in Italia: ancora tempo instabile con piogge e rovesci?

‌L'inizio della seconda settimana di maggio è nel segno di un peggioramento del clima complice l'arrivo della perturbazione n.3 del mese che riporta piogge e temporali, anche intensi, tra martedì 7 e giovedì 9 maggio. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, torna il maltempo: ecco quando e dove

Dopo un fine settimana stabile e con temperature in linea con i valori del periodo, il clima dei prossimi giorni segna ancora un peggioramento. L'arrivo di una nuova perturbazione, la n.3 di maggio, riporta nuvole e piogge sulle Alpi, ma anche nelle regioni di Nord-Ovest con un calo delle temperature. Se al Centro-Sud persistono condizioni climatiche stabili, tutto cambia nei prossimi giorni visto che tra martedì 7 e giovedì 9 maggio gli effetti della perturbazione si faranno sentire lungo tutto lo stivale. Piogge, rovesci e temporali sono previsti da Nord a Sud con carattere anche di rovescio che determinerà anche un graduale e moderato calo delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le lunedì 6 maggio: clima in peggioramento su Alpi e regioni del Nord-Ovest con cieli nuvolosi e piogge che si faranno sentire in Piemonte, Valle d’Aosta e alta Lombardia e nel pomeriggio anche su Alpi orientali e Liguria. Clima in peggioramento anche al Centro, in Sardegna ed Appennino meridionale, mentre sole nel resto del paese.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in aumento al Centro-Sud con picchi di anche 25°. Nella giornata di martedì 7 maggio tempo instabile al Centro-Nord con il ritorno di piogge e rovesci, anche intensi, mentre al Sud e Isole nuvole in transito che, con il passare delle ore, lasceranno spazio a fenomeni temporaleschi. In calo le temperature massime da Nord a Sud.

Meteo, la tendenza della parte centrale della settimana in Italia

Clima instabile in Italia anche nella seconda parte della settimana. Gli effetti della perturbazione n.3 si faranno sentire ancora con condizioni di instabilità che nella giornata di mercoledì 8 maggio interesseranno soprattutto la Sardegna. Migliorano, invece, le condizioni climatiche nelle regioni di Nord-Ovest e in buona parte del Centro-Nord, anche se piogge e rovesci sono ancora possibili sui rilievi del Triveneto e della Lombardia, in Friuli Venezia Giulia, tra Lazio e Abruzzo e in Sardegna. Clima in peggioramento al Sud e Sicilia con piogge e temporali forti ed intensi. Anche giovedì 9 maggio le previsioni meteo delineano un clima instabile e variabile nelle regioni del Sud ed Isole con il rischio di piogge che potrebbero raggiungere anche il Centro.

Da venerdì 10 maggio è previsto un miglioramento del clima con l'aumento delle temperature e il ripristino di condizioni climatiche buone con sole. Il prossimo fine settimana segna la rimonta dell'alta pressione con condizioni di tempo stabile e un rialzo delle temperature che torneranno verso valori primaverili. Importante: l’evoluzione descritta mostra ancora margini di incertezza. Continuate a seguirci per una sua conferma e maggiori dettagli.