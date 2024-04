Meteo prossimi giorni: quanto dura l'ondata di caldo?

Tempo stabile e caldo anomalo in Italia. L'alta pressione si conferma ancora l'indiscussa protagonista con temperature di stampo primaverile-estivo, ma tutto cambia nei prossimi giorni con il ritorno del maltempo. Ecco quando con le previsioni meteo.

Meteo, dopo il caldo anomalo tornano le piogge in Italia

Ancora alta pressione in Italia con tempo stabile e caldo anomalo, ma nelle prossime ore è previsto il ritorno di piogge con freddo e neve sulle Alpi. Dopo le temperature da record che hanno fatto toccare i trenta gradi in Sardegna, la situazione è destinata a cambiare ancora con il ritorno del maltempo. Piogge, freddo e nevo con particolare attenzione nelle Alpi dove lo zero termico si mantiene elevatissimo, intorno alla quota record dei 4000 metri.

La tendenza meteo dei prossimi giorni conferma un indebolimento dell'alta pressione africana complice il passaggio di una perturbazione atlantica, la numero 2 di aprile, accompagnata da aria polare. Da mercoledì 10 aprile una massa d'aria fredda si farà sentire in buona parte del paese con una fase climatica instabile e un brusco calo delle temperature di anche 10-15° in meno.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 8 aprile 2024: tempo stabile lungo tutto lo stivale, anche se cominciano a delinearsi le prime nubi al Nord, ma anche in Toscana e Sardegna. Cielo sereno nel resto del paese e in particolare nell'estremo Sud e Sicilia. Stabili le temperature seppur in lieve calo nelle regioni del Sud dove prosegue il caldo anomalo con la colonnina di mercurio che ha sfiorato valori tra i 25° e 30°.

Da martedì 9 aprile aumentano le nuvole nelle regioni del Nord-Ovest dove ritornano le piogge. Sulle Alpi torna anche la neve. Nel resto del paese cielo velato, con nuvolosità più estesa dal pomeriggio al Nord-Est, sulla Toscana e sulla Sardegna. In calo anche le temperature.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in Italia

Dopo un inizio di settimane nel segno dall’anticiclone nord-africano, le previsioni meteo delineano per i prossimi giorni una fase più movimentata ed instabile. Da martedì 9 aprile, infatti, l'anticiclone comincerà ad indebolirsi complice l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da una massa d'aria fredda che si farà sentire da Nord a Sud riportando piogge e neve. Non solo, in calo anche le temperature che si avvicinano a valori in media con il periodo. Sulle Alpi torneranno le nevicate, anche se a quote piuttosto elevate e in generale al di sopra dei 1.500-1.600 metri.

Nel resto del paese tempo stabile con alternanza di nuvole e piogge. Si intensificheranno anche i venti da mercoledì 10 aprile con forti raffiche di burrasche in Sardegna. In calo le temperature da Nord a Sud dopo il caldo anomalo degli ultimi giorni. Per la seconda parte della settimana, la tendenza meteo conferma il ritorno dell’alta pressione grazie all’Anticiclone delle Azzorre che riporterà in tutto il Paese condizioni meteo stabili e aria mite ma senza il caldo eccezionale degli ultimi giorni.