Meteo Italia, prossimi giorni: ancora freddo, pioggia e neve o vi sarà una tregua? Le previsioni

L'arrivo della perturbazione n.1 di dicembre continua a farsi sentire in buona parte d'Italia alle prese con una nuova ondata di piogge e freddo. Gli effetti della perturbazione continueranno a farsi sentire anche nei prossimi giorni garantendo così un clima freddo e di stampo invernale che si protrarrà per tutto il weekend. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia, clima invernale con temperature fredde

Il passaggio della perturbazione n.1 di dicembre prosegue il suo percorso verso le regioni del Centro-Sud e Nord-Est portando freddo e piogge. Al Nord si segnala un leggero miglioramento, complice l'allontanamento di questo sistema nuvoloso, che permetterà un miglioramento del clima tra mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre con un ripristino della stabilità. Il clima si mantiene però di stampo invernale con temperature al di sotto della media. Tra venerdì 8 e sabato 9 dicembre, weekend dell'Immacolata, è previsto un peggioramento causato dall'arrivo della seconda perturbazione del mese che dovrebbe portare una nuova ondata di piogge e il rinforzo dei venti. Non si escludono anche nevicate fino a quote basse.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni meteo. Dopo la giornata di martedì 5 dicembre con cielo nuvoloso e il rischio di piogge nel basso Tirreno, Sicilia, Sardegna e versante tirrenico e nell’ovest delle Isole, da mercoledì 6 dicembre ancora cielo nuvoloso nelle regioni del Centro-Sud e Nord-Est, mentre schiarite a Nord-Ovest. Non si escludono piogge e rovesci lungo il versante adriatico, nel settore del basso Tirreno e sulla Sardegna sud-occidentale. In calo le temperature quasi ovunque con il rischio di gelate in Val Padana.

Che tempo farà in Italia a Sant'Ambrogio e all'Immacolata?

Ma passiamo alle previsioni e alle tendenze meteo per giovedì 7 dicembre 2023, festa di Sant'Ambrogio e il weekend dell'Immacolata. Lo scenario meteo è ancora tranquillo: tempo per lo più stabile con il rischio di qualche pioggia isolata nel Messinese e sulla Calabria meridionale. Con il passare delle ore nuvole in aumento nelle regioni di Nord-Ovest che anticipano l'arrivo di una nuova perturbazione prevista per il giorno venerdì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata.

Una tempesta è in arrivo in Italia anche se sono ancora poco chiari i suoi effetti. Tutto dipenderà dalla collocazione del centro di questa depressione. Stando alle previsioni meteo in Italia è previsto un rinforzo dei venti con piogge e fenomeni temporaleschi, anche intensi, in Piemonte, Liguria, Sardegna e Sicilia. Nevicate anche in collina. Nel weekend di sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023 gli effetti della perturbazione interesseranno anche le regioni del Sud, mentre al Nord assisteremo ad un miglioramento con un rialzo delle temperature.