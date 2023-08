Meteo Italia, le previsioni del weekend: calano le temperature, piogge e temporali in diverse regioni

L'Italia è alle prese con un'ondata di maltempo in piena estate. Il caldo e l'afa hanno lasciato spazio a piogge e temporali, anche localmente intensi, accompagnati da fortissime raffiche di vento in diverse regioni. Il primo fine settimana di agosto segna una "pausa" di qualche giorno dall'estate. Ecco le previsioni meteo del weekend.

Meteo Italia, le previsioni del weekend: piogge e temperature in calo

Qualche giorno di "autunno anticipato" in diverse regioni d'Italia colpite da una intensa ed anomala ondata di maltempo che ha fatto registrare piogge e temporali intensi con grandinate e fortissime raffiche di vento. Il passaggio della perturbazione n.2 del mese si è fatto sentire dapprima nelle regioni del Nord e successivamente nelle regioni meridionali con fenomeni temporaleschi. L'afa e il caldo sono stati momentaneamente spazzati via da una massa d'aria fresca nord-occidentale che ha riportato non solo le piogge, ma anche un brusco calo delle temperature.

Da domenica 6 agosto si ritornerà alla normalità con la perturbazione diretta verso i Balcani, anche se le regioni del Nord-Est dovranno fare i conti con il passaggio di un'altra perturbazione, la n.3 del mese. La prossima settimana segna però una rimonta di aria calda proveniente dall’Africa nord-occidentale con una nuova fase di caldo e un'impennata delle temperature anche se con valori lontani dai record di luglio.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, sabato 5 agosto 2023: dopo le piogge torna il sereno a Nord-Ovest con schiarite anche su Sardegna e Sicilia. Nuvole sparse nel resto del paese con il rischio di piogge su Lombardia, regioni di Nordest e all’estremo Sud, in particolare tra Puglia meridionale e Calabria ionica. Con l'arrivo della sera è previsto un miglioramento delle condizioni climatiche con un ultimi fenomeni temporaleschi lungo il medio-basso Adriatico e il basso Tirreno. Le temperature massime in calo al Centro-Sud e in Sicilia, in rialzo al Nord-Ovest.

Da domenica 6 agosto, il tempo tornerà stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale complice l'allontanamento della perturbazione verso i Balcani. Nelle prime ore del pomeriggio un peggioramento del clima con il rischio di piogge e rovesci è possibile su Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e, più occasionalmente, su Emilia orientale, Romagna e nord delle Marche. Ancora in calo le temperature lungo tutto lo stivale con valori al di sotto della media stagionale.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni

L'inizio della seconda settimana di agosto sarà ancora segnata da qualche residuo e isolato episodio di instabilità nelle regioni adriatiche e del Centro con possibili annuvolamenti lungo le Alpi orientali e l’estremo Nordest. Lunedì 7 agosto nel resto del paese bel tempo con cielo sereno anche se le temperature saranno ancora in calo in Val Padana e sull’Adriatico, mentre le massime in aumento ma con valori contenuti tra 24-30°.

Da martedì 8 agosto al via una fase stabile anticiclonica che durerà per tutta la settimana con clima stabile e prevalenza di cieli sereni. Giovedì 10 agosto qualche fenomeno temporalesco potrebbe registrarsi lungo le Alpi centro-occidentali, mentre da venerdì 11 clima instabile e variabile nel settore alpino centro-orientale. In aumento le temperature quasi ovunque con i valori destinati a risalire dal Nord alla Sardegna.