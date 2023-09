Meteo Italia, le previsioni del weekend: caldo e sole estivo. Cosa cambia da lunedì?

Ancora caldo e sole in Italia con temperature estive di 30° da Nord a Sud e picchi di anche 34-35° nelle Isole. L'estate non molla la presa, ma qualcosa cambia con l'arrivo della seconda settimana di settembre. Ecco le previsioni meteo del weekend e dei prossimi giorni.

Meteo Italia, che tempo fa nel weekend

Clima estivo in Italia in un fine settimana tipicamente estivo. Dopo alcuni giorni di instabilità climatica, il tempo è migliorato lungo tutto lo stivale complice l'espansione verso sud-est dell’anticiclone africano da giorni posizionato su gran parte dell’Europa. La presenza dell'anticiclone impedisce l’arrivo delle perturbazioni atlantiche dando così luogo ad una nuova e tardiva ondata di caldo in buona parte dell'Europa e del nostro paese con temperature in aumento di anche 8-12°.

Anche in Italia la colonnina di mercurio segna un rialzo termico con valori bollenti da piena estate con 30-35° e lo zero termico che sulle Alpi ha toccato quote inusuali fino a 4500 metri. Con l'inizio della nuova settimana le correnti atlantiche torneranno a interessare l’Europa centro-settentrionale andando ad indebolire la forza dell'anticiclone africano. Previsto il passaggio di una nuova perturbazione nelle regioni del Nord, mentre nel resto del paese persiste un clima caldo e soleggiato.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, domenica 10 settembre: bel tempo da Nord a Sud. Clima caldo ed estivo con temperature estive lungo tutto lo stivale. Solo nel settore centrale delle Alpi e tra Sicilia e Calabria è previsto un veloce annuvolamento senza piogge. Le temperature ovunque alte con valori compresi tra i 28-33° e picchi di anche 34-35°.

La tendenza meteo dei prossimi giorni di settembre

Che tempo farà nei prossimi giorni? Per lunedì 11 settembre ancora sole e bel tempo da Nord a Sud complice la presenza dell'anticiclone anche se le previsioni meteo delineano la presenza di qualche velatura e un po' di nuvolosità lungo le Alpi e le regioni di Nord-Ovest. Nel resto del paese prosegue l'ondata tardiva di caldo anomalo con temperature intorno ai 30 gradi e punte di 33-35°. A metà settimana è previsto un indebolimento dell'anticiclone per l'arrivo di correnti atlantiche che, dopo aver interessato l'Europa settentrionale, toccheranno le regioni del Nord portando piogge e rovesci.

Nella giornata di mercoledì 13 settembre piogge e temporali in buona parte delle regioni di Nord-Ovest, mentre nel resto del paese prevarrà bel tempo con sole e clima stabile. Giovedì 14 settembre clima ancora instabile e variabile con il rischio di fenomeni temporaleschi sulle Alpi orientali e sull'Appennino settentrionale-marchigiano. Da venerdì 15 settembre possibile un nuovo rialzo dell'alta pressione con il ritorno di un clima estivo e temperature miti.