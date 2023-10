Meteo Italia, previsioni: sarà una settimana autunnale, da quando arriva il nuovo forte maltempo?

Ci attende una settimana dal sapore autunnale e non più estivo. E' in arrivo una prima forte perturbazione, che inizierà a coinvolgere in Nord-Ovest e la Sardegna. Si attendono fenomeni anche intensi. Ecco i dettagli

23 Ottobre 2023 - ore 16:48 Redatto da Redazione Meteo.it