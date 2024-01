Meteo Italia, le previsioni dei prossimi giorni: tempo mite, ma temperature gelide?

Clima in miglioramento in Italia. Al Centro-Sud si registra un rialzo delle temperature, mentre nelle regioni del Nord fa ancora freddo con la colonnina di mercurio che nelle ore notturne scende intorno allo zero. Che tempo farà nei prossimi giorni? Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia, nuove perturbazioni in arrivo

La seconda settimana di gennaio si apre con l'arrivo di correnti umide e temperate occidentali che andranno a sostituire le fredde correnti settentrionali che tanto si sono fatte sentire nei giorni scorsi. La presenza di queste correnti umide e temperate favoriranno un rialzo delle temperature che si farà più evidente nelle regioni del Centro-Sud, mentre al Nord permane un clima più freddo. Nelle prossime ore è previsto anche l'arrivo di due perturbazioni: la n.4 interesserà le regioni del Centro-Sud, mentre la n.5 colpirà le isole maggiori e il basso Tirreno. Intanto un nucleo di aria fredda di origine artica dai Balcani inizia a muoversi verso il nostro paese determinando un’infiltrazione di aria temporaneamente più fredda sulle regioni settentrionali e adriatiche. Nella giornata di martedì 16 gennaio 2024 una perturbazione atlantica, la n.6 del mese, interesserà dapprima l'Europa occidentale e tra mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio l'Italia riportando pioggia, freddo e neve sulle Alpi.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni meteo. La settimana è iniziata nel migliore dei modi: lunedì 15 gennaio 2024 cielo nuvoloso al Centro-Sud, Pianura Padana e Liguria e bel tempo nel resto del paese. Piogge, per lo più deboli ed isolate nelle Marche, Umbria, Lazio, Puglia e Basilicata, mentre più intense in Campania, Calabria e Sicilia. Le temperature in aumento con le massime che sfiorano anche i 15° sul medio Adriatico, al Sud e Isole. Nella giornata di martedì 16 gennaio 2024 bel tempo al Nord fatta eccezione per la nebbia nelle prime ore del mattino. Nuvole al Centro-Sud con il rischio di piogge e rovesci su medio Adriatico e basso Tirreno. In leggero calo le temperature al Nord e sul medio Adriatico, mentre in aumento all’estremo Sud.

Le previsioni meteo e la tendenza dei prossimi giorni in Italia

La tendenza meteo dei prossimi giorni delinea tra mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio 2024 l'arrivo di un'intensa perturbazione atlantica in Italia. E' previsto un peggioramento del clima con il ritorno di fenomeni temporaleschi intensi, ma anche nevicate che potranno cadere fino a bassa quota. L'aria gelida in discesa sull'Europa centro-occidentale potrebbe lambire il Nord Italia. Da mercoledì 17 gennaio 2024 è previsto l'arrivo della perturbazione n.6 i cui effetti si faranno più intensi tra mercoledì e giovedì interessando principalmente il Nord e il versante Tirrenico con rovesci e piogge intense in Liguria e Toscana. Nevicate, anche abbondanti. non solo sulle Alpi, ma anche a bassa quota nelle regioni del Nord con il rischio neve anche fino a 100-500 metri al Nord-Ovest.

Non solo, tra mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio 2024 è prevista anche una intensificazione dei venti con raffiche di burrasca che sfioreranno i 100 km/h nelle regioni del Centro-Sud. Le temperature si faranno miti con picchi di anche 20° nelle regioni del Centro-Sud per la presenza dei venti di föhn, mentre al Nord valori compresi tra i 5-10°.