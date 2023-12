Meteo Italia, le previsioni dei prossimi giorni (primi di dicembre): che tempo farà?

Il primo weekend di dicembre è stato all'insegna del freddo con forti raffiche di vento, piogge e nevicate. La situazione non migliorerà neppure nei prossimi giorni: da lunedì 4 dicembre è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia: aria fredda e temperature in calo

Gli effetti dell'ultima perturbazione di novembre si stanno ancora facendo sentire in diverse regioni d'Italia colpite da una forte ondata di maltempo. Piogge, rovesci, ma anche raffiche di vento e nevicate. Domenica 3 dicembre è prevista una breve tregua con schiarite sempre più ampie nelle regioni del Nord, centrali tirreniche e Sardegna. In attenuazione anche i forti venti, mentre l'afflusso di aria più fredda determinerà un brusco calo delle temperature lungo tutto lo stivale dopo i valori fuori stagione registrate nelle ultime ore al Centro-Sud. Con l'inizio della settimana è previsto l'arrivo della perturbazione n.1 di dicembre che interesserà diverse regioni e in particolare il Nord Italia dove sono previste temperature invernali e nevicate anche a bassa quota.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domenica 3 dicembre 2023: bel tempo e sole nelle regioni del Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Nel resto del paese cielo nuvoloso con il scarso rischio di piogge. Unica eccezione il settore del medio-basso Adriatico. Temperature in calo ovunque con possibili gelate fra notte e primo mattino anche in pianura al Nord. Da lunedì 4 dicembre nuvole in aumento in buona parte del paese con le prime deboli precipitazioni sin dalle prime ore del mattino sulle Alpi occidentali e Liguria, mentre nevose nei fondivalle. Piogge e rovesci in diverse zone di Nord-Ovest, ma anche Emilia, Veneto occidentale e alta Toscana con il rischio di neve a bassa quota sulla pianura fra Piemonte e Lombardia. Con il passare delle ore il clima peggiorerà anche in tutta la Toscana e l'Emilia Romagna, Umbria, Marche e Lombardia. In calo le temperature con valori invernali al di sotto della media.

Meteo: che tempo farà la settimana dell'Immacolata?

L'inizio della prima settimana di dicembre è nel segno di insistente e ondulato flusso occidentale portatore di nuove perturbazioni atlantiche. Lunedì 4 dicembre è prevista la prima perturbazione del mese che insisterà nelle regioni di Nord-Ovest per poi interessare anche Nord-Est e buona parte del Centro-Sud. Neve ancora a bassa quota su Alpi e Prealpi e su Lombardia ed Emilia occidentale. Piogge e temporali nelle regioni di Nord-Est, ma anche Toscana e Sardegna. Le temperature massime in aumento al Nord-Ovest al Centrosud complice l’afflusso di aria più mite sospinta da venti intensi di Maestrale.

Da mercoledì 6 dicembre la perturbazione lascerà il nostro paese diretta verso i Balcani con qualche rapida pioggia sulla Calabria tirrenica. Nel resto del paese migliora il tempo con schiarite e temperature in aumento sulle pianure del Nord dove si attenua il freddo invernale. Giovedì 7 dicembre giornata serena in attesa dell'arrivo della seconda perturbazione prevista tra l’Immacolata e il fine settimana.