Meteo Italia, piogge al Centro-Nord e bel tempo al Sud: le previsioni del tempo

La perturbazione n.6 del mese di gennaio si fa sentire con le ultime piogge prima di allontanarsi dall'Italia diretta verso i Balcani. Da mercoledì 22 gennaio è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica accompagnata da piogge e temporali che interesseranno le regioni del Nord e centrali tirreniche. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, piogge e temporali in Italia: ecco dove

Il maltempo torna protagonista in Italia con la perturbazione numero 7 del mese diretta da mercoledì 21 gennaio 2025 nelle regioni del Nord e centrali tirreniche con fenomeni temporaleschi intensi. Nel weekend, tra venerdì e sabato, è prevista una fase di tempo più stabile e asciutto, ma da domenica tutto cambia con il passaggio di un’altra perturbazione (la numero 8 di gennaio). In salita anche la temperature con valori che nella seconda parte della settimana saranno al di sopra della norma lungo tutto lo stivale.

Ma entriamo nel dettaglio con martedì 21 gennaio: nuvole in buona parte del Paese con schiarite al Nord-Ovest. Nel pomeriggio tornano le piogge, seppur deboli ed isolate, su estremo Nordest, regioni tirreniche, Puglia e Sardegna. Non si esclude la neve sulle Alpi Orientali oltre 1000-1200 metri. In aumento le temperature da Nord a Sud con valori superiori alla media del periodo. Nella giornata di mercoledì 22 gennaio clima in peggioramento al Centro-Nord con piogge e rovesci in Liguria e Toscana, ma anche Lazio, Umbria e Nord-Ovest. Schiarite nel Sud e Isole. In calo le temperature al Nord, mentre in salita al Sud.

La tendenza meteo dei prossimi giorni e del weekend

Che tempo farà nei prossimi giorni? La tendenza meteo delinea per la seconda parte della settimana un clima movimentato complice l'arrivo di una serie di perturbazioni. Nonostante il ritorno delle piogge il clima sarà insolitamente mite con temperature in crescita con valori di gran lunga superiori alla media del periodo.

Da giovedì 23 gennaio è previsto l'arrivo di una perturbazione atlantica che si farà sentire nelle regioni del Centro-Nord con piogge e temporali nel Nord-Est, Lombardia, Toscana, Umbria e Marche. Torna anche neve sulle Alpi di confine al Nord-Ovest. In aumento le temperature da Nord a Sud.

Nella giornata di venerdì 24 gennaio è previsto un il rialzo della pressione sul Mediterraneo centrale e sull’Italia con un clima stabile e mite con temperature superiori alla norma al Centro-Sud, Sicilia e Sardegna. La tendenza meteo per il weekend è ancora incerta, ma si profila un tempo stabile anche se una nuova perturbazione potrebbe colpire le regioni di Nord-Ovest. In questo contesto climatico le temperature saranno ancora al di sopra della media del periodo. Come sempre vi invitiamo a seguirci per ulteriori informazioni ed aggiornamenti.