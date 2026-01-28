Meteo, Italia sotto una raffica di perturbazioni: piogge diffuse e neve fino a bassa quota. Le previsioni

Una nuova ondata di maltempo sta interessando l'Italia con allerte meteo diramate lungo tutto lo stivale. La fine di gennaio 2026 è segnata dal passaggio di una serie di perturbazioni che hanno riportato piogge e temporali da Nord a Sud, ma anche neve abbondante.

Meteo, clima perturbato in Italia: piogge e maltempo da allerta

Una serie di perturbazioni atlantiche sono previste negli ultimi giorni di gennaio 2026 con fenomeni temporaleschi intensi ed abbondanti, nubifragi, abbondanti nevicate sulle Alpi, venti molto forti e mareggiate lungo le coste. La prima perturbazione, la n.11 del mese, è in transito nella giornata di oggi - mercoledì 28 gennaio - nel nostro Paese interessando principalmente Liguria, regioni tirreniche, Veneto e Friuli Venezia Giulia dove sono previsti dai 50 ai 100 millimetri di pioggia, mentre sui rilievi del Nord al di sopra dei 1200-1400 metri sono previste abbondanti nevicate con 40-50 cm di neve fresca. Dati alla mano entro la fine della settimana altre 4 perturbazioni arriveranno nel nostro Paese lasciando al di fuori solo il Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026: piogge diffuse lungo tutto lo stivale con nevicate abbondanti sulle Alpi oltre i 500-1000 metri. Nel pomeriggio maltempo diffuso anche su Lombardia, Alto Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, regioni tirreniche, zone interne del Centro-Sud, Salento e Sardegna. Previsti anche forti venti di burrasca con il rischio di mareggiate lungo le cose tirreniche e della Sardegna Occidentale. Temperature massime in calo al Nord-Ovest e in lieve crescita al Sud, mentre stabili nel resto del Paese.

Giovedì 29 gennaio 2026 schiarite nelle regoni di Nord-Ovest, Bassa Toscana, Lazio e Umbria, mentre nel resto del Paese alternanza tra nuvole e piogge con il rischio di fenomeni intesi su su Lombardia nord-orientale, Trentino Alto Adige, nord del Veneto e del Friuli, alta Toscana, regioni meridionali e Sicilia. Ancora venti di burrasca sulla Sardegna e lungo il Tirreno centro-meridionale, Sicilia e Ionio meridionale con il rischio di mareggiate. In calo le temperature al Centro-Sud, in rialzo al Nord.

Meteo, le previsioni per l'ultimo weekend di gennaio 2026

La tendenza meteo in vista dell'ultimo fine settimana di gennaio 2026 delinea un clima instabile e perturbato per la presenza di diverse perturbazioni atlantiche sull’area del Mediterraneo centrale. Dati alla mano gli effetti delle perturbazioni si faranno sentire maggioramente nelle regioni del Centro-Sud lasciando al di fuori il Nord Italia. Dal punto di vista termico nessun grande stravolgimento con valori nella media considerando il periodo dell'anno.

Venerdì 30 gennaio 2026 piogge isolate sul Veneto e nuvole in aumento su Sardegna, Sicilia e gran parte del Sud Italia. Attenzione: non si escludono piogge, in particolare sulla Campania e Calabria. In calo le temperature al Nord.

Anche sabato 31 gennaio 2026 cielo molto nuvoloso al Sud e Isole con il rischio di piogge su Sicilia, Sardegna e Calabria. Temperature stabili o in leggero calo. Da domenica, primo giorno di febbraio, si delinea un temporaneo rialzo della pressione atmosferica con una fase climatica stabile; unica eccezione la Sicilia dove non si escludono piogge. Come sempre per conferme ed aggiornamenti continuate a seguirci.