Meteo Italia, nuova perturbazione in arrivo: torna il maltempo con piogge e grandine. Le previsioni

Nuovi impulsi perturbati in arrivo in Italia nelle prossime ore. La terza settimana di settembre è all'insegna di un clima instabile e variabile con l'alternanze di sole e nuvole. Al Sud persiste un clima caldo, complice l'alta pressione, mentre le regioni del Nord temporali e rovesci. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, aria fresca in arrivo con la perturbazione n.4 di settembre

Il clima estivo e mito sta forse per finire? Nelle prossime ore le previsioni meteo delineano l'arrivo di una nuova perturbazione. Si tratta della numero 4. del mese di settembre pronta a colpire le regioni del settentrione, mentre al Sud persiste l'alta pressione con caldo e temperature bollenti e punte di 34-35°. Da mercoledì 20 settembre è previsto un peggioramento del tempo complice la perturbazione n.5 di settembre che investirà dapprima le regioni di Nord-Ovest e Toscana e successivamente il Centro-Nord e Campania. Un clima instabile e perturbato che dovrebbe persistere per buona parte della settimana.

Ma entriamo nel dettaglio con martedì 19 settembre: alternanza di sole e nuvole lungo tutto lo stivale. Non si esclude il rischio di piogge e temporali su Alpi, Appennino Settentrionale e con il passare delle ore anche nelle pianure di Lombardia e Veneto. Le temperature massime registrano un lieve calo lungo il versante tirrenico, mentre in crescita al Sud dove si registrano picchi di caldo anomalo. Per mercoledì 20 settembre ancora nuvole su buona parte del paese, in aumento soprattutto versante occidentale del Paese. Piogge e rovesci, invece, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia e Toscana e Sardegna, nelle regioni del Nord, ma anche Umbria, Lazio e Sardegna. Ancora alte le temperature che fanno registrati picchi di 35° in Sicilia.

Meteo, la tendenza e del previsioni in vista del weekend

Che tempo farà nei prossimi giorni? Le previsioni meteo segnalano per la giornata di giovedì 21 settembre l'arrivo della perturbazione n.5 di settembre. Gli effetti si faranno sentire dapprima nelle regioni del Nord-Ovest per poi colpire il Centro-Nord e successivamente Campania e Puglia. Previsti rovesci e temporali anche di forte intensità in buona parte del paese: tra alto Piemonte, Lombardia e Triveneto e tra Levante ligure, Toscana e Lazio. In calo le temperature ad eccezione del medio e basso Adriatico e sul basso Tirreno dove, complice la ventilazione meridionale, favorirà un lieve aumento. La colonnina di mercurio farà segnare valori ancora al di sopra della media del periodo con picchi di 30° in Sicilia, Calabria e Puglia.

Per il fine settimana, invece, l'arrivo di una marcata onda depressionaria favorirà l'arrivo di una massa d'aria fresca che si farà sentire dapprima nelle regioni del Nord con le temperature che scenderanno verso valori stagionali. L'instabilità climatica dovrebbe poi arrivare anche al Centro-Sud con un miglioramento delle condizioni nelle regioni del Nord.