Meteo, nuova ondata di maltempo in Italia: le previsioni per gli ultimi giorni di settembre

L'Italia è alla prese con la perturbazione n. 8 di settembre che porterà, in particolare nelle regioni di Nord-Est e sui versanti occidentali, piogge e temporali. La situazione meteorologica non migliorerà con l'avvicinarsi del fine settimana, visto che tra giovedì e venerdì è previsto un nuovo peggioramento.

Meteo, ultimi giorni di settembre all'insegna del maltempo

Il mese di settembre sta per concludersi in pieno mood autunnale. Piogge e rovesci da Nord a Sud complice il passaggio della perturbazione n. 8 del mese che ha portato fenomeno temporaleschi, anche intensi, a Nord-Est e lungo i versanti occidentali. Anche la giornata di mercoledì 28 settembre sarà in linea con le precedenti così come gli ultimi giorni del mese, giovedì 29 e venerdì 30, all'insegna di un clima perturbato che lascerà spazio ad un peggioramento delle condizioni meteo.

Mercoledì 28 settembre, infatti, le previsioni segnalano la presenza di nuvole e piogge che inizialmente cadranno su Alpi occidentali, Calabria tirrenica e ovest Sardegna e successivamente anche in Campania, basso Lazio, Toscana e settore dell’alto Adriatico. In arrivo anche la neve intorno ai 1900-2000 metri sulle Alpi occidentali. Le temperature resteranno stazionarie o in leggera diminuzione con le massime tra i 19-23° al Centro-Nord, mentre al Sud intorno ai 25°.

Maltempo in Italia: in arrivo la perturbazione n.9 di settembre

La situazione meteo peggiorerà da giovedì 29 settembre complice l'arrivo di una nuova perturbazione, la numero 9 del mese, che porterà una nuova ondata di maltempo. La perturbazione di origine nord-atlantica, infatti, investirà l'Italia tra giovedì 29 e venerdì 30 con forti piogge che potrebbero generare anche situazioni di criticità.

Una nuova ondata di maltempo è in arrivo dunque nella parte centrale della settimana, a cavallo degli ultimi giorni di settembre. Nel dettaglio: giovedì 28 settembre il maltempo interesserà dapprima le regioni settentrionali, quelle tirreniche e della Sardegna. Successivamente da venerdì 30 settembre, la fase temporalesca si allungherà anche verso le regioni centrali adriatiche, mentre da sabato 1 ottobre coinvolgerà anche il Sud e la Sicilia. Previsti nubifragi e temporali di forte intensità che faranno con ogni probabilità scattare l'allerta meteo in diverse regioni. La situazione climatica dovrebbe migliorare da domenica 2 ottobre complice una rimonta più decisa dell’alta pressione. Le temperature: in calo al Nord dove saranno in linea con i valori autunnali, mentre al Sud e Isole sono previsti picchi oltre i 25°.